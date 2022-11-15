pulsESG宣佈獲得Workday Ventures的策略性投資，雙方將就環境、社會和治理(ESG)績效管理和揭露解決方案展開合作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--pulsESGTM是一家公共利益公司(public benefit corporation)，致力於協助目標驅動型企業管理並改善環境、社會和治理(ESG)足跡。該公司今天宣佈獲得Workday Ventures的策略性投資，並加入Workday軟體合作夥伴計畫。

新的合作夥伴關係旨在支持Workday和pulsESG的共同客戶加強回應快速演變的ESG管理和揭露要求。按照計畫，pulsESG將與Workday財務管理(Workday Financial Management)和Workday人力資本管理(Workday Human Capital Management)整合，從而使共同客戶能夠將結構化和非結構化資料來源轉換為財務資訊，用於揭露管理和外部報告。整合的目的是為企業帶來分配ESG目標並對照這些目標追蹤其績效的能力，企業還可利用Workday應用程式中隨時可用的資料。

借助pulsESG平臺提供的功能，Workday和pulsESG的共同客戶將獲得向監管機構、投資者、客戶和其他利害關係者報告ESG指標的額外功能，並能夠利用內建的分析功能，根據對照目標和基準來衡量績效，從而改進自身的做法。

pulsESG共同創辦人兼執行長Murat Sönmez表示：「pulsESG團隊很高興與Workday合作。合作將擴大我們為客戶服務的能力，同時推動這些企業以目標為導向。我們期待雙方的合作能夠產生深遠的積極影響。」

除了擴大Workday的服務系列之外，Workday Ventures對pulsESG的投資也展現出Workday持續致力於永續發展的承諾。Workday Ventures董事總經理兼資深副總裁Barbry McGann表示：「很高興能對pulsESG進行策略性投資，我們正在尋找讓客戶受益、協助他們應付不斷變化的ESG報告環境的方法。pulsESG和Workday共同致力於讓我們的客戶更容易契合永續發展目標和不斷演變的法規，最終為我們的地球帶來有利的影響。」

在科技資深人士、共同創辦人Murat Sönmez和Inderjeet Singh的領導下，pulsESG平臺採用不同於市場上現有方法的ESG分析方法，可提供全面、可稽核、準確的深度分析，並能夠與客戶的來源和目標ESG系統整合。這種前所未有的資訊使企業能夠利用該平臺做出更明智的ESG決策。該平臺還讓最終用戶能夠根據ESG監管形勢的變化和利害關係者的需求而靈活調整其ESG決策。

關於pulsESGTM

pulsESG, Inc.成立於2021年，是一家公共利益公司，致力於建構全面的整合式SaaS平臺，用於法規遵從追蹤及獲取洞察，使目的導向型企業能夠管理和改善其ESG績效。

更多資訊請參見：www.pulsESG.com

LinkedIn：www.linkedin.com/company/pulsESG

關於Workday Ventures

Workday Ventures是Workday, Inc.旗下的策略性投資部門，專注於促進可增強Workday客戶體驗並補充Workday產品和服務的新興企業軟體公司的成長。該基金總額高達2.5億美元，於2018年2月推出，投資領域包括員工敬業度和人才獲取、整合和機器人流程自動化、策略性採購和支出分析，以及財務管理。

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