pulsESG宣布获得Workday Ventures的战略投资，双方将围绕环境、社会和治理(ESG)绩效管理和披露解决方案开展合作

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--pulsESGTM是一家公共利益公司(public benefit corporation)，致力于帮助目标驱动型企业管理并改善环境、社会和治理(ESG)足迹。该公司今天宣布获得Workday Ventures的战略投资，并加入Workday软件合作伙伴计划。

新的合作伙伴关系旨在支持Workday和pulsESG的共同客户更好地响应快速演变的ESG管理和披露要求。按照计划，pulsESG将与Workday财务管理(Workday Financial Management)和Workday人力资本管理(Workday Human Capital Management)集成，从而使共同客户能够将结构化和非结构化数据源转换为财务信息，用于披露管理和外部报告。集成的目的是为企业带来分配ESG目标并对照这些目标跟踪其绩效的能力，企业还可利用Workday应用中随时可用的数据。

借助pulsESG平台提供的功能，Workday和pulsESG的共同客户将获得向监管机构、投资者、客户和其他利益相关方报告ESG指标的额外功能，并能够利用内置的分析功能，根据对照目标和基准来衡量绩效，从而改进自身的做法。

pulsESG联合创始人兼首席执行官Murat Sönmez表示：“ pulsESG团队很高兴与Workday合作。合作将扩展我们为客户服务的能力，同时推动这些企业以目标为导向。我们期待双方的合作能够产生深远的积极影响。”

除了扩展Workday的服务系列之外，Workday Ventures对pulsESG的投资也展现出Workday持续致力于可持续发展的承诺。Workday Ventures董事总经理兼高级副总裁Barbry McGann表示：“ 很高兴能对pulsESG进行战略投资，我们正在寻找让客户受益、帮助他们应对不断变化的ESG报告环境的方法。pulsESG和Workday共同致力于让我们的客户更容易契合可持续发展目标和不断演变的法规，最终为我们的星球带来积极影响。”

在技术资深人士、联合创始人Murat Sönmez和Inderjeet Singh的领导下，pulsESG平台采用不同于市场上现有方法的ESG分析方法，可提供全面、可审计、准确的深度分析，并能够与客户的来源和目标ESG系统集成。凭借这种前所未有的信息，企业能够通过该平台做出更明智的ESG决策。该平台还可让最终用户能够根据ESG监管形势的变化和利益相关方的需求灵活调整其ESG决策。

关于pulsESGTM

pulsESG, Inc.成立于2021年，是一家公共利益公司，致力于构建全面的一体化SaaS平台，实现合规性跟踪及获取洞察，使目的导向型企业能够管理和改善其ESG绩效。

更多信息请参见：www.pulsESG.com

LinkedIn：www.linkedin.com/company/pulsESG

关于Workday Ventures

Workday Ventures是Workday, Inc.旗下的战略投资部门，专注于加速可增强Workday客户体验并补充Workday产品和服务的新兴企业软件公司的成长。该基金总额高达2.5亿美元，于2018年2月推出，投资领域包括员工敬业度和人才获取、集成和机器人流程自动化、战略采购和支出分析，以及财务管理。

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