A pulsESG anuncia investimento estratégico e parceria com a Workday Ventures para gestão de desempenho ESG e solução de divulgação.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A pulsESGTM, uma sociedade estatal dedicada a capacitar empresas orientadas por propósitos a gerenciar e melhorar sua presença ambiental, social e de governança (ESG, environmental, social and governance), anunciou hoje que recebeu um investimento estratégico da Workday Ventures e entrou para o Workday Software Partner Program.

A nova parceria visa apoiar os clientes da pulsESG e Workday para que respondam melhor aos requerimentos de divulgação e gestão ESG em rápida evolução. A integração planejada da pulsESG com o Workday Financial Management e Workday Human Capital Management permitirá que os clientes conjuntos traduzam fontes de dados estruturadas e não estruturadas em informações financeiras para gestão de divulgação e emissão de relatórios externos. O objetivo da integração é o de fornecer às organizações a habilidade de atribuir metas ESG e acompanhar seu desempenho com relação a essas metas, aproveitando os dados prontamente disponíveis nos seus aplicativos Workday.

Com os recursos oferecidos pela plataforma da pulsESG, os clientes da Workday e da pulsESG terão a funcionalidade adicional de reportar métricas ESG a reguladores, investidores, clientes e outras partes interessadas, e melhorar suas práticas com base em análise integrada que mede o desempenho com relação às metas e referências.

“ A equipe da pulsESG está animada de se juntar à Workday em uma parceria que ampliará nossa habilidade de atender aos nossos clientes, ao passo em que capacitamos essas empresas a se orientarem por propósitos”, afirmou Murat Sönmez, cofundador e CEO da pulsESG. “ Estamos na expectativa de uma colaboração que resultará em vastos impactos positivos.”

Além de ampliar as ofertas de serviços da Workday, o investimento da Workday Ventures na pulsESG também demonstra o compromisso contínuo da Workday com a sustentabilidade. “ Estamos animados com o investimento estratégico que fizemos na pulsESG, à medida que buscamos maneiras de beneficiar nossos clientes enquanto navegam por um cenário variável de produção de relatórios quando se trata de ESG", afirmou Barbry McGann, diretor-presidente e vice-presidente sênior da Workday Ventures. “ Juntas, a pulsESG e a Workday estão comprometidas com facilitar que nossos clientes se alinhem com as metas e regulamentos emergentes que irão basicamente impactar positivamente nosso planeta.”

Liderada pelos veteranos em tecnologia e cofundadores Murat Sönmez e Inderjeet Singh, a plataforma da pulsESG tem uma abordagem à análise ESG diferente da atualmente existente no mercado, fornecendo uma análise profunda, abrangente, auditável e exata que pode ser integrada tanto com os sistemas ESG fonte e de destino dos clientes. Esse novo nível de informação capacita as empresas a tomarem decisões ESG mais informadas, usando uma plataforma que também dá aos usuários finais a flexibilidade de modificá-la com base nas alterações no cenário regulatório de ESG e de acordo com as necessidades das partes interessadas.

Sobre a pulsESGTM

Fundada em 2021, a pulsESG, Inc. é uma sociedade estatal dedicada a capacitar empresas orientadas por propósitos a gerenciar e melhorar sua presença ESG com uma plataforma SaaS integrada e abrangente criada para rastreamento e informações de conformidade.

Para mais informação, acesse: www.pulsESG.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

Sobre a Workday Ventures

A Workday Ventures é um braço de investimentos estratégicos da Workday, Inc., focada em acelerar o crescimento de empresas de software emergentes, aprimorando a experiência do cliente Workday e sendo complementar aos produtos e serviços da Workday. O fundo de $250 milhões foi lançado em fevereiro de 2018, com investimentos em áreas como engajamento dos colaboradores e aquisição de talentos, integração e automação de processo de robótica, sourcing estratégico e análise de gastos, e gestão financeira.

