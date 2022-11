SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--pulsESGTM een algemeen nut beogende onderneming die doelgerichte ondernemingen in staat stelt hun ecologische, sociale en governance (ESG) voetafdruk te beheren en te verbeteren, heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische investering heeft ontvangen van Workday Ventures en zich heeft aangesloten bij het Workday Software Partner-programma.

Het nieuwe partnerschap is bedoeld om gezamenlijke Workday- en pulsESG-klanten te ondersteunen om beter in te spelen op de snel evoluerende vereisten op het gebied van ESG-beheer en openbaarmaking. De geplande integratie van pulsESG met Workday Financial Management en Workday Human Capital Management stelt gezamenlijke klanten in staat om gestructureerde en ongestructureerde gegevensbronnen te vertalen naar financiële informatie voor openbaarmakingsbeheer en externe rapportage. Het doel van de integratie is om organisaties de mogelijkheid te bieden om ESG-doelen toe te wijzen en hun prestaties ten opzichte van die doelen te volgen, gebruikmakend van gegevens die direct beschikbaar zijn in hun Workday-applicaties.

