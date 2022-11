pulsESG annonce un investissement stratégique et un partenariat avec Workday Ventures pour une solution de gestion et de divulgation des performances ESG.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--pulsESGTM, une société d'intérêt public qui se consacre à donner aux entreprises axées sur les objectifs, les moyens de gérer et d'améliorer leur empreinte environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu un investissement stratégique de Workday Ventures et qu'elle avait rejoint le Workday Software Partner Program.

Ce nouveau partenariat vise à aider les clients communs de Workday et de pulsESG à mieux répondre à l'évolution rapide des exigences de gestion et de divulgation ESG. L'intégration prévue de pulsESG avec le Workday Financial Management et le Workday Human Capital Management permettra aux clients communs de traduire des sources de données structurées et non structurées en informations financières pour la gestion de la divulgation et les rapports externes. L'objectif de cette intégration est de fournir aux organisations la possibilité d'assigner des objectifs ESG et de suivre leurs performances en fonction de ceux-ci, en exploitant les données facilement disponibles dans leurs applications Workday.

Grâce aux capacités qu'offre la plateforme pulsESG, les clients communs de Workday et de pulsESG disposeront de fonctionnalités supplémentaires pour rendre compte des mesures ESG aux régulateurs, investisseurs, clients et autres parties prenantes, et améliorer leurs pratiques sur la base d'analyses intégrées qui mesurent les performances par rapport aux objectifs et aux critères de référence.

« L'équipe de pulsESG est très heureuse de se joindre à Workday dans le cadre d'un partenariat qui élargira notre capacité à servir nos clients tout en donnant à ces entreprises les moyens d'être motivées », a déclaré Murat Sönmez, cofondateur et PDG de pulsESG. « Nous nous réjouissons de cette collaboration qui aura des répercussions positives de grande envergure ».

Au-delà de l'élargissement de l'offre de services de Workday, l'investissement de Workday Ventures dans pulsESG démontre également l'engagement continu de Workday en matière de durabilité. « Nous sommes très heureux d'avoir réalisé un investissement stratégique dans pulsESG, car nous cherchons des moyens de profiter à nos clients qui naviguent dans un paysage de rapports changeant en matière d'ESG », a déclaré Barbry McGann, directeur général et vice-président senior de Workday Ventures. « Ensemble, pulsESG et Workday s'engagent à permettre à nos clients de s'aligner plus facilement sur les objectifs et les réglementations en constante évolution qui, au final, auront un impact positif sur notre planète ».

Sous la direction des professionnels chevronnés de la technologie et cofondateurs, Murat Sönmez et Inderjeet Singh, la plateforme pulsESG adopte une approche différente de l'analyse ESG par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché en fournissant des analyses approfondies complètes, vérifiables et précises qui peuvent être intégrées aux systèmes ESG source et cible des clients. Ce nouveau niveau d'information permet aux entreprises de prendre des décisions ESG plus éclairées en utilisant une plateforme qui offre également aux utilisateurs finaux la flexibilité de la modifier en fonction des changements dans le paysage réglementaire ESG et selon les besoins de leurs parties prenantes.

À propos de pulsESGTM

Fondée en 2021, pulsESG, Inc. est une société d’intérêt public qui s’engage pour permettre aux entreprises axées sur les objectifs, de gérer et d’améliorer leur empreinte ESG, grâce à une plateforme SaaS intégrée et complète, conçue pour assurer un suivi et fournir des renseignements en matière de conformité.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.pulsESG.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/pulsESG

À propos de Workday Ventures

Workday Ventures est la branche d'investissement stratégique de Workday, Inc. qui se concentre sur l'accélération de la croissance des entreprises émergentes de logiciels d'entreprise qui améliorent l'expérience client de Workday et sont complémentaires aux produits et services de Workday. Le fonds de 250 millions de dollars a été lancé en février 2018 avec des investissements dans des domaines tels que l'engagement des employés et l'acquisition de talents, l'intégration et l'automatisation robotique des processus, l'approvisionnement stratégique et l'analyse des dépenses, ainsi que la gestion financière.

