Medimaps Group annuncia una collaborazione con OsteoSys per portare il Trabecular Bone Score alla più importante piattaforma di densitometria ossea in Corea

GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--MEDIMAPS GROUP (www.medimapsgroup.com), azienda svizzera e multinazionale di tecnologia medica specializzata in software di elaborazione delle immagini per la valutazione della salute delle ossa, oggi ha annunciato che il suo nuovo metodo per migliorare l'esame dei rischi di fratture osteoporotiche, Trabecular Bone Score (TBS iNsight™), un surrogato della microarchitettura ossea potenziato dall'AI, oggi è disponibile sulle piattaforme diagnostiche da OsteoSys Co., Ltd. OsteoSys è il principale marchio di Bone Mineral Densitometer (densitometri minerali ossei) in Corea e il terzo maggiore fornitore mondiale di attrezzature per la scansione della densità ossea (DXA).

TBS iNsight™ è disponibile su Primus Whole Body DXA di OsteoSys, il prodotto per la scansione DXA di fascia alta. L'accordo amplia l'accesso globale alla tecnologia di Medimaps per i medici nei paesi dell'intera regione del Sudest Asiatico, dell'Europa, e del Sudamerica. I termini finanziari non sono stati divulgati.

Medimaps ha ottenuto un marchio CE 2797 per TBS iNsight™, un'autorizzazione FDA 510(k) negli Stati Uniti, ed è approvato in più di 60 paesi del mondo, tra cui il Giappone e la Corea del Sud. Oggi TBS è rimborsabile anche negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, mentre è in corso la prassi per renderlo rimborsabile in Giappone e in Corea del Sud. TBS è raccomandato per l'uso da molte associazioni mediche locali, nazionali e internazionali in paesi come Svizzera, Francia, Italia, Germania, Spagna e negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone.

“ La struttura ossea è importante quanto la densità minerale ossea (BMD, bone mineral density) al momento della diagnosi e del trattamento dell'osteoporosi”, ha dichiarato il Dott. Young-bok AHN, CEO e fondatore di OsteoSys. “ Assieme alla BMD, Medimaps TBS iNsight™ offre un quadro più completo del rischio di fratture nei pazienti. Consideriamo TBS iNsight un'opzione possibile da integrare nei nostri scanner DXA per fronteggiare l'osteoporosi, un problema di salute il cui rapido aumento è correlato all'invecchiamento della popolazione mondiale”.

“ La nostra tecnologia esclusiva e brevettata è potenziata da un approccio multistrato di apprendimento profondo, che lo rende applicabile ad un ampio spettro di modalità e risoluzioni dell'immagine”, ha dichiarato il Prof. Didier Hans, CEO e cofondatore di Medimaps Group. “ TBS dimostra di aver migliorato la precisione diagnostica per l'osteoporosi primaria e secondaria nelle donne e negli uomini, e appare sensibile ai cambiamenti nel tempo risultati dal trattamento efficace (con l'aumento del TBS) o dalla continua perdita ossea in assenza di un efficace trattamento (con la diminuzione del TBS). Essendo integrato senza soluzione di continuità nella valutazione BMD, il TBS potrà essere applicato in vari contesti clinici, dallo screening opportunistico mediante radiografia, alla profilazione del rischio del paziente, alle valutazioni preintervento”.

L'osteoporosi è una condizione di primaria importanza per le popolazioni di pazienti che invecchiano. I pazienti a rischio di fratture osteoporotiche spesso ricevono una valutazione BMD, che si limita a misurare la quantità ossea ma non la qualità ossea. TBS iNsight di Medimaps Group funziona assieme a BMD e i fattori di rischio clinico per analizzare la micro-architettura ossea come una valutazione della qualità ossea. In pochi istanti, l'applicazione software offre al personale medico un punteggio di facile interpretazione per identificare e classificare rapidamente il rischio di fratture dei pazienti ed implementare un percorso di intervento. La tecnologia Medimaps utilizza le stesse immagini acquisite per la valutazione BMD (ma anche radiografie digitali o immagini TC proiettate). I pazienti non sono esposti a radiazioni aggiuntive, e TBS si integra perfettamente nel flusso di lavoro clinico del medico per fornire un referto strutturato completo.

Informazioni su OsteoSys Co. Ltd.

Fondata nel 2000 e con sede a Seul, in Corea del Sud, OsteoSys produce dispositivi per densitometria ossea finalizzati a trattare e diagnosticare l'osteoporosi attraverso un'ampia gamma di prodotti per la scansione DXA periferica e per tutto il corpo. Per saperne di più, visitare il sito dell'azienda, http://osteosys.com/englsh/.

Informazioni su Medimaps Group

Le applicazioni di software di imaging medico di Medimaps Group basate su tecnologia multiuso brevettata con capacità di intelligenza artificiale offrono soluzioni sanitarie che rientrano perfettamente flusso di lavoro a vantaggio del paziente. TBS iNsight™ (Osteo) viene utilizzato da anni nella pratica clinica in tutto il mondo nel campo dell'osteoporosi. È diventato il nuovo gold standard per la valutazione della struttura ossea nella pratica clinica di routine. TBS ha ottenuto il riconoscimento internazionale, con più di 900 pubblicazioni scientifiche peer reviewed, è incluso in molte linee guida, ed è utilizzato da oltre 30.000 medici in tutto il mondo, comprese importanti strutture sanitarie. Per saperne di più, visitare il sito dell'azienda, https://www.medimapsgroup.com/.

