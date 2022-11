Medimaps Group kondigt een partnerschap met OsteoSys aan om TBS (Trabecular Bone Score) op het toonaangevende Koreaanse platform voor botdensitometrie aan te bieden

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--MEDIMAPS GROUP (www.medimapsgroup.com), een Zwitsers/internationaal med-tech bedrijf gespecialiseerd in beeldverwerkingssoftware om de gezonde staat van botten te beoordelen, kondigde vandaag aan dat haar nieuwe methode voor een betere beoordeling van het risico op door osteoporose veroorzaakte botbreuken, Trabecular Bone Score (TBS iNsight™), een surrogaat van botmicroarchitectuur ondersteund door AI, nu op diagnoseplatforms beschikbaar is via OsteoSys Co., Ltd. OsteoSys is het toonaangevende merk van botmineraaldensitometers in Korea en wereldwijd de derde grootste leverancier van DXA-scanaparatuur.

TBS iNsight™ is beschikbaar op Primus Whole Body DXA van OsteoSys, hun hoogwaardige DXA-scanproduct. De overeenkomst breidt wereldwijd de toegang tot Medimaps technologie voor artsen in landen in heel Zuidoost-Azië, Europa en Zuid-Amerika. Er werden geen financiële voorwaarden bekendgemaakt.

Medimaps verkreeg een CE 2797-keurmerk voor TBS iNsight™, een FDA 510(k) goedkeuring in de Verenigde Staten, en het is wereldwijd in meer dan 60 landen goedgekeurd, ook in Japan en Zuid-Korea. TBS is nu ook in de Verenigde Staten en in sommige Europese landen vergoedbaar, en in Japan en Korea wordt aan de vergoeding gewerkt. TBS wordt aanbevolen voor gebruik door vele lokale, nationale en internationale medische bedrijven, onder andere in Zwitserland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, maar ook in de Verenigde Staten, China en Japan.

“ Botstructuur is even belangrijk als botmineraaldichtheid (BMD) tijdens de diagnose en behandeling van osteoporose,” zegt Dr. Young-bok AHN, CEO en oprichter van OsteoSys. “ Samen met BMD biedt de TBS iNsight™ van Medimaps een vollediger beeld van het risico dat de patiënt loopt op een botbreuk. We beschouwen TBS iNsight™, geïntegreerd in onze DXA-scanners, als een uitvoerbare optie voor het onderzoek naar osteoporose, een gezondheidsprobleem dat snel toeneemt nu de wereldbevolking vergrijsd.”

“ Onze eigen, gepatenteerde technologie is gestoeld op een deep learning, meerlagige aanpak, waardoor het geschikt is voor een ruim spectrum beeldmodaliteiten en resoluties,” zegt prof Didier Hans, CEO en medeoprichter van de Medimaps Group. “ TBS demonstreert een verbetering van de diagnosenauwkeurigheid voor primaire en secundaire osteoporose bij zowel mannen als vrouwen, en het blijkt na verloop van tijd gevoelig voor veranderingen die het resultaat zijn van effectieve behandelingen (met TBS-toename), of voortgaand botverlies wanneer een effectieve behandeling ontbreekt (met TBS-afname). Omdat het naadloos in BMD-beoordeling is geïntegreerd, kan TBS toegepast worden in diverse klinische settings, variërend van opportunistische röntgenonderzoek tot profilering van het risico voor de patiënt en evaluaties voorafgaand aan chirurgische ingrepen.”

Osteoporose is een van de primaire aandoeningen onder patiënten van een ouder wordende bevolking. Patiënten met een risico voor botbreuken te wijten aan osteoporose krijgen vaak een BMD-beoordeling die alleen de hoeveelheid bot meet, maar niet de kwaliteit van het bot. De TBS iNsight™ van Medimaps Group houdt rekening met BMD en klinische risicofactoren om de microarchitectuur van botten te analyseren ter beoordeling van de botkwaliteit. De softwareapplicatie biedt artsen onmiddelijk een eenvoudig te interpreteren score om het risico op botbreuken van patiënten snel te identificeren en te classificeren, en een interventietraject te implementeren. De technologie van Medimaps maakt gebruik van dezelfde beelden verworven voor BMD-beoordelingen (maar ook digitale röntgen- of geprojecteerde CT-beelden). De patiënten worden niet aan extra straling blootgesteld, en TBS kan naadloos in de klinische workflow van de arts worden geïntegreerd om een volledig, gestructureerd rapport op te leveren.

Over OsteoSys Co. Ltd.

OsteoSys werd in 2000 opgericht en is gevestigd in Seoel, in Zuid-Korea. Dit bedrijf produceert botdensitometerapparatuur om osteoporose te behandelen en diagnoses te stellen aan de hand van een ruim aanbod DXA-scanners voor het lichaam en ook bijhorende randapparatuur. Meer info op http://osteosys.com/englsh/.

Over Medimaps Group

Aan de hand van de softwareapplicaties voor medische beeldvorming van Medimaps Group, gebaseerd op gepatenteerde multifunctionele technologie met kunstmatige intelligentie, worden oplossingen voor de gezondheidszorg aangeboden die naadloos aansluiten op de workflow, ten voordele van de patiënt. TBS iNsight™ (Osteo) wordt al vele jaren wereldwijd gebruikt in de klinische praktijk op gebied van osteoporose. Het is de nieuwe gouden norm voor de routinematige beoordeling van bottextuur in de klinische praktijk geworden. TBS verwierf internationaal aanzien met meer dan 900 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties, is opgenomen in vele internationale richtlijnen en wordt door meer dan 30.000 artsen gebruikt, waaronder vooraanstaande zorginstellingen. Meer info op https://www.medimapsgroup.com/.

