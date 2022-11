Medimaps Group annonce un partenariat avec OsteoSys pour intégrer le Trabecular Bone Score (TBS) à la principale plateforme d'ostéodensitométrie de Corée

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--MEDIMAPS GROUP (www.medimapsgroup.com), une société de technologie médicale suisse internationale spécialisée dans les logiciels de traitement d'images pour l'évaluation de la santé osseuse, annonce aujourd'hui que sa nouvelle méthode pour améliorer l'évaluation du risque de fracture ostéoporotique, le Trabecular Bone Score (TBS iNsight™), un substitut de la microarchitecture osseuse amélioré par l'IA, est désormais disponible sur les plateformes de diagnostic d' OsteoSys Co., Ltd. OsteoSys est le premier fabricant d’ostéodensitomètres en Corée et le troisième plus grand fournisseur d'équipements de numérisation DXA dans le monde.

TTBS iNsight™ est disponible sur Primus Whole Body DXA, le dispositif de numérisation DXA haut de gamme d'OsteoSys. L'accord étend l'accès mondial à la technologie de Medimaps aux professionnels de la santé dans les pays d'Asie du Sud-Est, d'Europe et d'Amérique du Sud. Les conditions financières du partenariat n'ont pas été communiquées.

Medimaps a obtenu le marquage CE 2797 pour TBS iNsight™ ainsi que l’autorisation 510(k) de la FDA aux États-Unis. Le logiciel est approuvé dans plus de 60 pays à travers le monde, dont le Japon et la Corée du Sud. Le TBS est désormais remboursé aux États-Unis et dans certains pays européens. Le Japon et la Corée travaillent également à son remboursement. Le paramètre TBS est recommandé par de nombreuses entreprises médicales locales, nationales et internationales, notamment en Suisse, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ainsi qu'aux États-Unis, en Chine et au Japon.

« La structure osseuse est aussi importante que la densité minérale osseuse (DMO) dans le diagnostic et le traitement de l'ostéoporose », déclare le Dr. Young-bok AHN, PDG et fondateur d'OsteoSys. « Parallèlement à la DMO, TBS iNsight™ de Medimaps fournit une image plus complète du risque de fracture des patients. Nous considérons TBS iNsight comme une option viable à intégrer à nos scanners DXA pour aider à lutter contre l'ostéoporose, un problème de santé qui augmente rapidement à mesure que la population mondiale vieillit. »

« Notre technologie propriétaire et brevetée est soutenue par une approche d'apprentissage en profondeur multicouche, ce qui la rend applicable à un large éventail de modalités et de résolutions d'images », déclare le professeur Didier Hans, PDG et co-fondateur de Medimaps Group. « Le TBS montre une amélioration de la précision diagnostique de l'ostéoporose primaire et secondaire, tant chez les femmes que chez les hommes. L’indice semble être sensible aux changements dans le temps résultant d'un traitement efficace (le TBS augmente) ou d'une perte osseuse persistante en l'absence d'un traitement efficace (le TBS diminue). Parce qu'il s'intègre parfaitement à l'évaluation de la DMO, le TBS peut être utilisé dans une gamme de contextes cliniques allant du dépistage opportuniste par rayons X au profilage des risques des patients et aux évaluations préopératoires. »

L'ostéoporose représente une préoccupation majeure dans un contexte de population vieillissante. Les patients à risque de fractures ostéoporotiques reçoivent souvent une évaluation de la DMO qui ne mesure que la masse osseuse et non la qualité osseuse. Le TBS iNsight de Medimaps Group utilise la DMO et les facteurs de risque cliniques pour analyser la microarchitecture osseuse afin d'évaluer la qualité osseuse. En quelques instants, l'application logicielle fournit aux médecins une valeur facile à interpréter qu'ils peuvent utiliser pour identifier et classer rapidement le risque de fracture de leur patient et initier un traitement approprié. La technologie Medimaps utilise les mêmes images que celles utilisées pour l'évaluation de la DMO (mais aussi des images de radiographie numérique ou des images CT projetées). Les patients ne sont pas exposés à des radiations supplémentaires et le TBS s'intègre parfaitement dans le flux de travail clinique du médecin pour produire un rapport structuré complet.

À propos d'OsteoSys Co. Ltd.

Fondée en 2000 et basée à Séoul, en Corée du Sud, OsteoSys fabrique des ostéodensitomètres pour le traitement et le diagnostic de l'ostéoporose et propose une large gamme d'analyses DXA physiques et périphériques. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur http://osteosys.com/englsh/.

À propos de Medimaps Group

Les applications logicielles d'imagerie médicale de Medimaps Group, basées sur une technologie brevetée d'intelligence artificielle polyvalente, fournissent des solutions thérapeutiques qui s'intègrent de manière transparente dans le flux de travail au profit du patient. TBS iNsight™ (Osteo) est utilisé dans la pratique clinique de l'ostéoporose dans le monde entier depuis des années. Ce dernier est devenu la nouvelle norme d'évaluation de la texture osseuse dans la pratique clinique courante. Le TBS a acquis une renommée internationale avec plus de 900 publications scientifiques évaluées par des pairs. L'indice figure dans de nombreuses directives et est utilisé par plus de 30 000 médecins à travers le monde, notamment des établissements de santé de premier plan. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur https://www.medimapsgroup.com/.

