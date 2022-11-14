印尼國家石油公司、吉寶基礎設施和雪佛龍簽訂協定，共同探索在印尼的綠色氫氣和氨氣專案開發

印尼峇里島--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE)、吉寶基礎設施(Keppel Infrastructure)和雪佛龍公司(Chevron Corporation, NYSE: CVX)簽署聯合研究協議(JSA)，將探索利用主要位於印尼蘇門答臘的再生能源來開發某些精選的綠色氫氣和綠色氨氣專案。其中，吉寶基礎設施和雪佛龍分別透過旗下的吉寶新能源私人有限公司(Keppel New Energy Pte. Ltd.)和雪佛龍新能源國際私人有限公司(Chevron New Energies)簽署該協定。

此次聯合研究協議的簽署是在與峇里島二十國企業高峰會(B20)同期舉行的B20投資論壇上進行的。B20是二十國集團領導人高峰會(G20)官方參與平臺，代表了全球商業界。參與簽署聯合研究協議的人士包括：Pertamina NRE執行長Dannif Danusaputro；吉寶新能源私人有限公司董事Chua Yong Hwee；以及雪佛龍新能源國際私人有限公司董事Andrew S. Mingst。此外，印尼海事和投資統籌部長Luhut Pandjaitan、印尼投資部長兼印尼投資協調委員會(BKPM)負責人Bahlil Lahadalia、印尼國家石油公司(PT Pertamina (Persero))董事會主席兼執行長Nicke Widyawati和吉寶基礎設施執行長Cindy Lim也出席了此次簽約儀式。

該聯合研究協議有意探索開發綠色氫氣設施的可行性，該設施的年產量將達到至少4萬噸，初期階段將由250至400百萬瓦的地熱能源提供支援。之後的年產量有可能擴大到8萬至16萬噸，取決於地熱能源的可用性和市場需求情況。

聯合研究協議旨在充分利用印尼國家石油公司（印尼首屈一指的能源公司）、總部位於新加坡的一流能源基礎設施解決方案提供商吉寶基礎設施（在開發和經營大型能源和環境基礎設施專案方面擁有傲人記錄）以及跨國能源公司雪佛龍（致力於提供經濟實惠、可靠且更潔淨的能源）的互補優勢。

根據國際能源總署發佈的報告，世界第四人口大國印尼採取切實可行的方式以達成其2060年淨零排放目標。1作為這一路線圖的一部分，氫和氨可望成為重要的低碳燃料。氨也可以用於運輸氫氣，並有可能取代船用燃油，成為全球海運業的低碳解決方案。

印尼的地熱資源約占全球的40%，為利用地熱作為可靠、穩定的能源來生產綠色氨或氫氣提供了大量機會。

Pertamina NRE執行長Dannif Danusaputro表示：「綠色氫氣和綠色氨氣的發展在印尼的淨零排放路線圖中佔有重要地位。我們相信，印尼將憑藉自身潛力而在亞洲的綠色製氫進程中扮演舉足輕重的角色。我們對此次策略性合作倍感興奮，吉寶和雪佛龍都是信譽卓著的公司，並且在能源轉型方面與我們有著一致的願景。」

吉寶基礎設施執行長Cindy Lim女士表示：「印尼擁有豐富的資源和龐大的再生低碳能源潛力。我們很高興能與印尼國家石油公司和雪佛龍這兩家業界領導者攜手合作，共同探索同類首創的利用地熱等再生能源來開發綠色氫氣和綠色氨氣專案，推動印尼的能源轉型工作，並促進對各地區綠色能源供應鏈的投資。吉寶在『2030年願景』(Vision 2030)中將永續發展作為策略核心。為實現這一願景，此次合作將擴大吉寶基礎設施的地理版圖，創造並獲取全球淨零排放承諾及相關能源轉型所帶來的更多價值。」

雪佛龍新能源氫能副總裁Austin Knight表示：「我們在印尼發展業務以及與印尼國家石油公司的合作由來已久，與吉寶基礎設施的關係也不斷深化。我們期待利用三方的集體優勢來研究和評估該地區的低碳商機。應對複雜的巨大能源挑戰一直是雪佛龍的優勢所在，而創造更低碳的未來則為我們提供了機會，有助於激發我們的積極性。合作過程中，我們必須共同努力，找出生產和運送能源的新穎創新途徑，為不斷發展的世界提供更加潔淨的能源。」

吉寶基礎設施的母公司吉寶企業(Keppel Corporation Limited)預期，上述合作不會對吉寶企業本會計年度的每股盈餘和每股有形資產淨值產生任何重大影響。

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1 https://www.iea.org/news/indonesia-s-push-to-reach-net-zero-emissions-can-help-power-a-new-phase-in-its-economic-development

關於Pertamina NRE

PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE)是印尼首屈一指的能源公司印尼國家石油公司的旗下成員，由四大業務實體組成：PT Pertamina Geothermal Energy（子公司）、PT Jawa Satu Power（附屬公司）、PT Jawa Satu Regas（附屬公司）和PT Industri Baterai Indonesia。其業務重點是開發潔淨能源。公司致力於透過能源轉型來支持印尼的2060年淨零排放目標，並積極實施環境、社會和公司治理(ESG)。

關於吉寶基礎設施

吉寶基礎設施(KI)是吉寶企業旗下全資子公司。吉寶企業是新加坡的頂級跨國公司，致力於為永續城市化提供解決方案。吉寶基礎設施透過其電力和天然氣、環境和新能源業務，利用其專有科技、可靠的技術專長和成熟的經營能力，為全球一些極為緊迫的挑戰提供解決方案。

吉寶基礎設施在開發能源和環境基礎設施方面擁有傲人記錄，包括發電資產、轉廢為能(WTE)設施、大型區域冷卻系統，以及新生水(NEWater)和海水淡化廠等。公司在新加坡裕廊島經營一座1,300百萬瓦的高效燃氣複循環發電廠及電力管架和管線網路。吉寶基礎設施也是新加坡首屈一指的電力零售商及首家超大型區域冷卻系統開發商和服務提供者。公司是全球知名的WTE技術供應商之一，透過Keppel Seghers展開營運，在20個國家實施了超過100個專案。

吉寶基礎設施正在擴大其在新加坡和海外的業務，重點領域包括發電、廢物管理、區域冷卻、再生能源和儲能、電動汽車充電基礎設施和其他潔淨能源機會等。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.kepinfra.com。

關於雪佛龍

雪佛龍是世界一流的綜合能源公司之一。我們認為，平價、可靠和更潔淨的能源對於創造更加繁榮和永續的世界至關重要。雪佛龍生產原油和天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑；並開發可提升我們的業務和產業的科技。我們專注於降低營運中的碳強度，在傳統業務的基礎上發展低碳業務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.chevron.com。

與《1995年私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性陳述

本新聞稿包含有關雪佛龍營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述根據管理層對石油、化學品和其他能源相關產業的當前預期、估計和預測。諸如「預期 」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「指標 」、「進展 」、「承諾 」、「驅動 」、「旨在 」、「預測 」、「預計 」、「認為 」、「接近 」、「尋求 」、「預定 」、「估計 」、「定位 」、「追求 」、「能夠 」、「可能 」、「或許 」、「應該 」、「將 」、「預算 」、「展望 」、「趨勢 」、「指引 」、「專注 」、「有望 」、「目標 」、「目的 」、「策略 」、「機會 」、「準備好 」、「潛力 」、「雄心 」、「希望 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於新資訊的出現、未來事件或其他原因，雪佛龍均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場狀況而導致的生產減少；石油輸出國家組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；科技的進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在國經濟、監管和政治環境的變化；國內外一般經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對該衝突的反應；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或監管機構的行為；探勘支出的時間；原油提取的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕集和補償市場的發展；公司供應商、廠商、合作夥伴和股權關係企業的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法實現預期的淨產量；計畫專案的開發、建設或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為原因，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規例及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協定、國家或地區立法和監管措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減損可能產生的收益和損失；政府強制銷售、資產脫售、資本重組、稅收和稅務審計、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外匯兌美元匯率的波動；高通貨膨脹及相關影響；公司流動性和接觸債務市場的機會大幅減少；獲得執行資本分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票購回計畫和股利支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕全球能源產業營運中固有風險和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度報告第20至25頁「風險因素」標題下列出的因素，以及在隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

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