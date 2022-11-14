印尼国家石油公司、吉宝基础设施和雪佛龙签订协议，共同探索在印尼的绿色氢气和氨气项目开发

印度尼西亚巴厘岛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE)、吉宝基础设施(Keppel Infrastructure)和雪佛龙公司(Chevron Corporation, NYSE: CVX)签署了一份联合研究协议(JSA)，将探索利用主要位于印尼苏门答腊的可再生能源来开发某些精选的绿色氢气和绿色氨气项目。其中，吉宝基础设施和雪佛龙分别通过旗下的吉宝新能源私人有限公司(Keppel New Energy Pte. Ltd.)和雪佛龙新能源国际私人有限公司(Chevron New Energies)签署了该协议。

此次联合研究协议的签署是在与巴厘岛二十国集团工商峰会(B20)同期举行的B20投资论坛上进行的。B20是二十国集团领导人峰会(G20)官方参与平台，代表了全球商业界。参与签署联合研究协议的人士包括：Pertamina NRE首席执行官Dannif Danusaputro；吉宝新能源私人有限公司董事Chua Yong Hwee；以及雪佛龙新能源国际私人有限公司董事Andrew S. Mingst。此外，印尼海事和投资统筹部长Luhut Pandjaitan、印尼投资部长兼印尼投资协调委员会(BKPM)负责人Bahlil Lahadalia、印尼国家石油公司(PT Pertamina (Persero))董事会主席兼首席执行官Nicke Widyawati和吉宝基础设施首席执行官Cindy Lim也出席了此次签字仪式。

该联合研究协议有意探索开发绿色氢气设施的可行性，该设施的年产量将达到至少4万吨，初期阶段将由250至400兆瓦的地热能源提供支持。之后的年产量有可能扩大到8万至16万吨，取决于地热能源的可用性和市场需求情况。

联合研究协议旨在充分利用印尼国家石油公司（印尼首屈一指的能源公司）、总部位于新加坡的领先能源基础设施解决方案提供商吉宝基础设施（在开发和运营大型能源和环境基础设施项目方面有着骄人往绩）以及跨国能源公司雪佛龙（致力于提供经济实惠、可靠且更清洁的能源）的互补优势。

根据国际能源署发布的一份报告，世界第四人口大国印尼采取了切实可行的方式来实现其2060年净零排放目标。1作为这一路线图的组成部分，氢和氨有望成为重要的低碳燃料。氨也可以用于运输氢气，并有可能取代船用燃油，成为全球海运业的低碳解决方案。

印尼的地热资源约占全球的40%，为利用地热作为可靠、稳定的能源来生产绿色氨或氢气提供了大量机会。

Pertamina NRE首席执行官Dannif Danusaputro表示：“绿色氢气和绿色氨气的发展在印尼的净零排放路线图中占有重要地位。我们相信，印尼将凭借自身潜力在亚洲的绿色制氢进程中发挥举足轻重的作用。我们对此次战略合作倍感兴奋，吉宝和雪佛龙都是信誉卓著的公司，并且在能源转型方面与我们有着一致的愿景。”

吉宝基础设施首席执行官Cindy Lim女士表示：“印尼拥有丰富的资源和巨大的可再生低碳能源潜力。我们很高兴能与印尼国家石油公司和雪佛龙这两家行业领导者携手，共同探索同类首创的利用地热等可再生能源来开发绿色氢气和绿色氨气项目，助推印尼的能源转型工作，并促进对各地区绿色能源供应链的投资。吉宝在‘2030年愿景’(Vision 2030)中将可持续发展作为战略核心。为实现这一愿景，此次合作将扩大吉宝基础设施的地理版图，创造并获取全球净零排放承诺及相关能源转型所带来的更多价值。”

雪佛龙新能源氢能副总裁Austin Knight表示：“我们在印尼开展业务以及与印尼国家石油公司的合作由来已久，与吉宝基础设施的关系也在不断深化。我们期待利用三方的集体优势来研究和评估该地区的低碳机遇。应对复杂的巨大能源挑战一直是雪佛龙的优势所在，而创造一个更低碳的未来则为我们提供了机会，有助于激发我们的积极性。合作过程中，我们必须共同努力，通过创新发现能源生产新途径，向不断发展的世界提供更加清洁的能源。”

吉宝基础设施的母公司吉宝企业(Keppel Corporation Limited)预计，上述合作不会对吉宝企业本财政年度的每股盈利和每股有形资产净值产生任何重大影响。

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1 https://www.iea.org/news/indonesia-s-push-to-reach-net-zero-emissions-can-help-power-a-new-phase-in-its-economic-development

关于Pertamina NRE

PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE)是印尼首屈一指的能源公司印尼国家石油公司的旗下成员，由四大业务实体组成：PT Pertamina Geothermal Energy（子公司）、PT Jawa Satu Power（附属公司）、PT Jawa Satu Regas（附属公司）和PT Industri Baterai Indonesia。其业务重点是开发清洁能源。公司致力于通过能源转型来支持印尼的2060年净零排放目标，并积极实施环境、社会和公司治理(ESG)。

关于吉宝基础设施

吉宝基础设施(KI)是吉宝企业旗下全资子公司。吉宝企业是新加坡的顶级跨国公司，致力于为可持续城市化提供解决方案。吉宝基础设施通过其电力和天然气、环境和新能源业务，利用其专有技术、可靠的技术专长和成熟的运营能力，为全球一些极为紧迫的挑战提供解决方案。

吉宝基础设施在开发能源和环境基础设施方面有着骄人往绩，包括发电资产、转废为能(WTE)设施、大型区域冷却系统，以及新生水(NEWater)和海水淡化厂等。公司在新加坡裕廊岛运营着一座1,300兆瓦的高效燃气联合循环电厂及电力管架和管道网络。吉宝基础设施也是新加坡领先的电力零售商及首家超大型区域冷却系统开发商和服务提供商。公司是全球领先的WTE技术供应商之一，通过Keppel Seghers开展运营，在20个国家实施了超过100个项目。

吉宝基础设施正在扩大其在新加坡和海外的业务，重点领域包括发电、废物管理、区域冷却、可再生能源和储能、电动汽车充电基础设施和其他清洁能源机会等。

如需了解更多信息，请访问www.kepinfra.com。

关于雪佛龙

雪佛龙是世界领先的综合能源公司之一。我们认为，平价、可靠和更清洁的能源对于实现一个更加繁荣和可持续的世界至关重要。雪佛龙生产原油和天然气；制造运输燃料、润滑油、石化产品和添加剂；并开发可提升我们的业务和行业的技术。我们专注于降低运营中的碳强度，在传统业务的基础上发展低碳业务。如需了解更多信息，请访问www.chevron.com。

与《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款界定的前瞻性信息有关的警示性陈述

本新闻稿包含有关雪佛龙运营和能源转型计划的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对石油、化学品和其他能源相关行业的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“指标”、“进展”、“承诺”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“预计”、“认为”、“接近”、“寻求”、“预定”、“估计”、“定位”、“追求”、“能够”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“专注”、“有望”、“目标”、“目的”、“策略”、“机会”、“准备好”、“潜力”、“雄心”、“希望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，而且受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，难以预测。因此，实际结果和成果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此等陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、未来事件或其他原因，雪佛龙均没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在较大差异，其中包括：原油和天然气价格以及对公司产品的需求发生变化，以及因市场条件而导致的生产减少；石油输出国组织和其他产油国可能实施的原油生产配额或其他行动；技术进步；公司运营所在国政府政策的变更；公共卫生危机，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；公司全球供应链中断，包括供应链限制和货物及服务成本上升；公司运营所在国经济、监管和政治环境的变化；国内外一般经济、市场和政治状况，包括俄罗斯与乌克兰之间的军事冲突以及全球对该冲突的反应；炼油、营销和化学品利润率的变化；竞争对手或监管机构的行为；勘探支出的时间；原油提升的时机；替代能源或替代产品的竞争力；大型碳捕获和抵消市场的发展；公司供应商、厂商、合作伙伴和股权关联公司的经营业绩和财务状况，特别是在新冠肺炎疫情期间的业绩和状况；公司的合资伙伴无法或未能为其运营和开发活动提供资金；现有和未来的原油和天然气开发项目可能无法实现预期的净产量；计划项目的开发、建设或启动可能发生延误；由于战争、意外事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为，或公司无法控制的其他自然或人为原因，可能导致公司运营受到干扰或中断；根据现行或未来的环境规例及诉讼，采取补救行动或进行评估的潜在责任；在运营、投资或产品方面已经发生的或现行或未来的环境法规和条例，包括限制或减少温室气体排放的国际协定、国家或地区立法和监管措施要求发生的重大变化，以限制或减少温室气体排放量；因未决或未来诉讼而产生的潜在责任；公司未来收购或处置资产或股份，或此类交易延迟或未能根据要求的成交条件完成；资产处置或减值可能产生的收益和损失；政府强制销售、资产剥离、资本重组、税收和税务审计、关税、制裁、财务条款的变化或对公司经营范围的限制；外汇兑美元汇率的波动；高通胀及相关影响；公司流动性和债务市场准入的重大减少；获得执行资本分配策略所需的董事会授权，包括未来的股票回购计划和股息支付；根据规则制定机构颁布的公认会计原则，变更会计规则的影响；公司识别和减轻全球能源行业运营中固有的风险和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度报告第20至25页“风险因素”标题下列出的因素，以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中列出的因素。本新闻稿中未讨论的其他不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。

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