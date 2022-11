Atlante et Politecnico di Milano: ensemble pour un laboratoire de test conjoint de premier plan pour la nouvelle eStation

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Regulaory News:

Atlante, la Société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée à l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce la signature d’un accord d’application avec le Politecnico di Milano, dans le cadre du Centre commun de recherche (JRC – Joint Research Center), ayant pour objet la création d’un laboratoire de test pour la nouvelle eStation d’Atlante.

La collaboration entre le Groupe NHOA et le Politecnico di Milano se renforce dans le cadre du programme JRC grâce à un investissement supplémentaire d’Atlante pour développer un laboratoire de test dans lequel les doctorants, les jeunes chercheurs et les professeurs du Politecnico di Milano, et les équipes de R&D d’Atlante, de NHOA et de Free2move eSolutions, en sa qualité de fournisseur de technologie, collaboreront pour tester les fonctionnalités et les caractéristiques les plus avancées de la eStation d’Atlante.

Ce partenariat permettra de travailler dans un environnement de test équipé des outils les plus novateurs. Le site abritera et exploitera une nouvelle combinaison hi-tech de points de recharge rapide et ultra-rapide, qui s’appuieront sur un système de stockage sur batterie et seront alimentés par un système de panneaux solaires, le tout étant installé par Atlante. L’installation est conçue pour servir également de site de test pour étudier les plateformes numériques d’Atlante, y inclus son système de gestion de l’énergie et sa plateforme de cloud computing propriétaires, pour une meilleure gestion de l’énergie distribuée. Le laboratoire de test de la eStation permettra à Atlante d’en démontrer la durabilité, la résilience et l’impact sur l’environnement.

Cet accord d’application s’inscrit dans le cadre de la plus vaste et fortement consolidée coopération de longue date entre le Groupe NHOA et le Politecnico di Milano, qui a déjà donné lieu à des nombreuses collaborations tels que le JRC et l’initiative Girls@Polimi, qui soutient de jeunes femmes avec des bourses d’études complètes dans les disciplines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

La construction de l’installation de test devrait commencer fin 2022, ce qui permettra aux procédures de test de démarrer début 2023.

« Investir dans des infrastructures de recherche et des projets de recherche à long terme avec des partenaires industriels tels que NHOA est le secret pour pouvoir enrichir la connaissance et transférer le savoir-faire de l’université à la société, et contribuer également à former des chercheurs et des techniciens qui maîtrisent les technologies de demain. Nous sommes très heureux de cette initiative qui nous permet de mieux nous équiper et de mieux faire face au défi technologique de la « mobilité durable », un domaine de recherche dans lequel le Politecnico di Milano et NHOA sont à l’avant-garde », a déclaré Daniele Rocchi, Délégué du Recteur pour les relations avec les entreprises du Politecnico di Milano.

« Nous sommes fiers de ce nouveau chapitre du partenariat de longue date de NHOA avec le Politecnico di Milano, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du JRC. Chez Atlante, nous nous réjouissons de cette opportunité : ce laboratoire nous fournira à nous et aux étudiants et chercheurs du PoliMi un environnement de co-création pour mettre au point des solutions novatrices dans le domaine des solutions de recharge rapide pour les véhicules électriques, ce qui amènera certainement notre eStation au niveau supérieur », a commenté Stefano Terranova, CEO d’Atlante.

POLITECNICO DI MILANO

Le Politecnico di Milano est l'une des meilleures universités scientifiques et technologiques du monde. Dans le classement mondial des universités QS 2022, le Politecnico di Milano est confirmé dans le top 150 mondial, au 139e rang mondial et au premier rang en Italie. Dans le classement mondial des universités QS par matière 2022, le Politecnico di Milano figure parmi les meilleures universités du monde dans les trois domaines spécifiques : 13e en ingénierie, 10e en architecture et 5e en design.

Fondée en 1863, Polimi est la plus grande école d'architecture, de design et d'ingénierie d'Italie, avec trois sites principaux à Milan, et des succursales à Lecco, Crémone, Mantoue et Piacenza, et une en Chine, à Shanghai.

Le Politecnico di Milano est organisé en 12 départements, chargés de planifier les stratégies de recherche, et 4 écoles, chargées d'organiser l'enseignement.

Grâce à une forte politique d'internationalisation, plusieurs programmes d'études sont enseignés entièrement en anglais, ce qui attire un nombre toujours croissant d'étudiants internationaux talentueux provenant de plus de 100 pays : au cours de l'année universitaire 2020/2021, 28 % des étudiants inscrits dans les programmes de master étaient internationaux.

La recherche est menée dans plus de 250 laboratoires et de grandes infrastructures. La recherche stratégique concerne principalement les domaines de l'espace, du numérique, du H.P.C. & Quantum, des fintech, de la société, des sciences du vivant, de l'agritech, du green deal et de la mobilité.

Pour plus d'informations: www.polimi.it

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA), anciennement Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% intégré au réseau (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5.000 points de recharge rapides et ultra-rapides d'ici 2025 et plus de 35.000 d'ici 2030.

Atlante nait de la collaboration du Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que propriétaire et opérateur, avec Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie de recharge, et Groupe automobile Stellantis. Le réseau de recharge Atlante sera ouvert à tous, avec un accès privilégié pour les clients Stellantis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atlante.energy

