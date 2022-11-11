Esri與聯合國人口基金簽訂協定，協助國家統計計畫現代化

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人口及住宅普查是國家在和平時期進行的極為複雜且覆蓋範圍極廣的活動，需要周密規劃、配置資源和實施。這種大規模計畫要想獲得成功，地理學方法不可或缺。為了支援這一目標，智慧定位領域的全球領導者Esri與聯合國人口基金(UNFPA)簽訂諒解備忘錄(MOU)。根據這項新協定，Esri將與UNFPA合作，幫助各國在普查工作中利用地理資訊系統(GIS)技術和技巧，以便在世界上資源匱乏的地區建立包容、安全、有韌性且永續發展的社區。Esri全球業務發展經理Linda Peters表示：「國家普查專案涵蓋繪製整個國家的地圖、動員和培訓大量的人口普查員，以及進行大型公眾意識宣傳活動等。」

Esri提供統計現代化計畫，其中包括高額補貼，讓選定的開發中國家的國家統計局能夠取用Esri ArcGIS技術，這些開發中國家亟需這項技術。透過此次與UNFPA簽訂的諒解備忘錄，統計現代化計畫的實施範圍已擴大到更多國家，期限也已延長至2034年，以涵蓋2020年和2030年的兩輪人口普查工作。Esri和UNFPA已致力於規劃課程和最佳實務指南、資料模型和其他教育性材料，幫助各國統計局進行此項重要工作。該計畫有助於UNFPA的使命，即「建設一個讓每一次懷孕都合乎意願，每一次分娩都安全無恙，每一位年輕人的潛能都得到充分發揮的世界」 。

Peters繼續說道：「人口普查活動必須在充分理解、周密規劃和細心監測的基礎上進行，還需要對普查產生的資料進行分析和傳播。GIS技術對於普查活動的每個階段都至關重要，但在這一過程中，許多國家的統計局往往需要時間來熟悉這項技術的應用。雖然聯合國全球地理空間資訊管理專家委員會(UN‑GGIM)制定的全球統計地理空間架構(GSGF)為所有人提供了指引，但實施過程中的直接支援和指導同樣至關重要。」

Esri長期與各國國家統計局合作，幫助他們瞭解如何整合統計和地理空間資訊。UNFPA已在2020年利用Esri技術創建了聯合國人口基金新冠肺炎易感族群一覽圖。這種互動式工具讓公共衛生工作者、政策制定者和一般大眾能夠獲得關於易感染新冠肺炎族群的有用資訊，以便有針對性地進行預防和應對，幫助拯救生命。

如欲詳細瞭解Esri的官方統計現代化計畫及其如何幫助孕育永續的全球社區，請造訪go.esri.com/officialstatisticsprogram。

關於聯合國人口基金

聯合國人口基金(UNFPA)是聯合國的性健康和生育健康機構。UNFPA的使命是建設一個「讓每一次懷孕都合乎意願，每一次分娩都安全無恙，每一位年輕人的潛能都得到充分發揮」的世界。UNFPA呼籲實現所有人的生育權，支持所有人獲得各種性健康和生育健康服務，包括自願性家庭計畫、優質孕產期保健和全面的性教育等。

UNFPA還為各國規劃部、國家統計局和其他部門提供人口資料支援，以推進包括生育健康和權利在內的全面發展。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體。Esri的合作夥伴和地區分銷商遍佈六大洲的100多個國家，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利性組織和大學等。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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