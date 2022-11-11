Esri与联合国人口基金签订协议，助推国家统计项目现代化

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--人口和住房普查是国家在和平时期进行的极为复杂且覆盖范围极广的活动，需要周密规划、配置资源和实施。这种大规模项目要想获得成功，地理学方法不可或缺。为支持这一目标，定位智能领域的全球领导者Esri与联合国人口基金(UNFPA)签订了一份谅解备忘录(MOU)。根据这项新协议，Esri将与UNFPA合作，帮助各国在普查工作中利用地理信息系统(GIS)技术和技巧，以便在世界上资源匮乏的地区建立包容、安全、有韧性且可持续发展的社区。Esri全球业务发展经理Linda Peters表示：“国家普查项目涵盖绘制整个国家的地图、组织和培训大量的人口普查员，以及开展大型公众意识宣传活动等。”

Esri提供了一项统计现代化计划，其中包括通过高额补贴让选定的发展中国家的国家统计局能够获取并使用Esri ArcGIS技术，这些发展中国家亟需这项技术。借助此次与UNFPA签订的谅解备忘录，统计现代化计划的实施范围已扩大到更多国家，截止期限也已延长至2034年，以涵盖2020年和2030年的两轮人口普查工作。Esri和UNFPA已共同承诺，将基于已有经验和最佳实践开发相关指南、数据模型和其他指导材料，帮助各国统计局开展此项重要工作。该计划有助于实现UNFPA的使命，即“建设一个让每一次怀孕都合乎意愿，每一次分娩都安全无恙，每一位青年人的潜能都得到充分发挥的世界” 。

Peters继续道：“人口普查活动必须在充分理解、周密规划和细心监测基础上进行，还需要对普查产生的数据进行分析和传播。GIS技术对于普查活动的每个阶段都至关重要，但在这一过程中，许多国家的统计局往往需要时间来熟悉这项技术的应用。虽然联合国全球地理空间信息管理专家委员会(UN‑GGIM)制定的全球统计地理空间框架(GSGF)为所有人提供了指引，但实施过程中的直接支持和指导同样至关重要。”

Esri长期与各国国家统计局合作，帮助他们了解如何整合统计和地理空间信息。UNFPA已在2020年利用Esri技术创建了联合国人口基金新冠肺炎易感人群一览图。这种交互式工具让公共卫生工作者、政策制定者和公众能够获得关于易感染新冠肺炎的人群的有用信息，以便有针对性地进行预防和应对，帮助拯救生命。

如需详细了解Esri的官方统计现代化计划及其如何帮助培育可持续的全球社区，请访问go.esri.com/officialstatisticsprogram。

关于联合国人口基金

联合国人口基金(UNFPA)是联合国下属的性健康和生育健康机构。UNFPA的使命是建设一个“让每一次怀孕都合乎意愿，每一次分娩都安全无恙，每一位青年人的潜能都得到充分发挥”的世界。UNFPA呼吁实现所有人的生育权，支持所有人获得各种性健康和生育健康服务，包括自愿计划生育、优质孕产期保健和全面的性教育等。

UNFPA还为各国规划部、国家统计局和其他部门提供人口数据支持，以推进包括生育健康和权利在内的全面发展。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件。Esri的合作伙伴和地区分销商遍布六大洲的100多个国家，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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