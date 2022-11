REDLANDS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Een volkstelling en woningtelling is een van de meest complexe en massale oefeningen in vredestijd die een land kan ondernemen, en vereist zorgvuldige planning, middelen en implementatie. Succes op deze schaal vereist een geografische benadering, dus ter ondersteuning van dit doel is Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-intelligentie, een memorandum van overeenstemming (MOU) aangegaan met het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). In het kader van deze nieuwe overeenkomst zal Esri samenwerken met UNFPA om landen te helpen bij het gebruik van geografische informatiesysteem (GIS)-technologie en -technieken in hun volkstelling met als doel wereldwijd inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschappen op te bouwen in gebieden waar hulpbronnen schaars zijn. “Nationale volkstellingsprojecten omvatten het in kaart brengen van een heel land, het mobiliseren en trainen van grote aantallen tellers en het voeren van grote bewustmakingscampagnes”, zegt Linda Peters, Global Business Development Manager van Esri.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.