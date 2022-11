Esri conclut un accord avec le Fonds des Nations Unies pour la population afin de contribuer à moderniser les programmes de statistiques nationales

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Un recensement de la population et des locaux à usage d'habitation est l'une des opérations les plus complexes et les plus colossales qu'une nation puisse entreprendre en temps de paix, ce qui exige une planification, des ressources et une mise en œuvre minutieuses. Réussir dans une telle mesure nécessite une approche géographique. C'est pourquoi Esri, leader mondial de l'intelligence géographique, a conclu un protocole d'accord avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Dans le cadre de ce nouvel accord, Esri s'associera à l'UNFPA pour aider les pays à utiliser la technologie et les techniques des systèmes d'information géographique (SIG) dans leur travail de recensement, afin de construire des collectivités inclusives, sûres, résilientes et durables dans le monde entier, dans des régions où les ressources sont rares. « Les projets de recensement nationaux comprennent la cartographie de tout un pays, la mobilisation et la formation d'un grand nombre d'agents recenseurs et la mise en œuvre de grandes campagnes de sensibilisation auprès du public », a déclaré Linda Peters, directrice du développement commercial mondial d'Esri.

Esri fournit un programme de modernisation des statistiques, qui comprend l'accès et l'utilisation de la technologie ArcGIS d'Esri à des tarifs largement subventionnés, l'accès aux bureaux nationaux de statistiques de certains pays en développement, là où ils sont le plus nécessaires. Grâce au protocole d'accord conclu avec l'UNFPA, l'accès au programme de modernisation des statistiques a été étendu à d'autres pays et prolongé jusqu'en 2034 pour couvrir les cycles de recensement de 2020 et 2030. Ensemble, Esri et l'UNFPA se sont engagés à élaborer des guides de leçons et de meilleures pratiques, des modèles de données et d'autres matériels éducatifs pour aider les bureaux nationaux de statistiques à réaliser ce travail important. L'initiative soutient la mission de l'UNFPA qui est « d'offrir un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sûr et dans lequel chaque jeune peut s'épanouir pleinement ».

« Les activités de recensement doivent être attentivement comprises, minutieusement planifiées et suivies, et les données obtenues doivent être analysées et diffusées », poursuit M. Peters. « Le SIG est essentiel pour toutes les phases d'un recensement, et l'application de la technologie à ce processus est souvent nouvelle pour de nombreux bureaux statistiques nationaux. Le cadre géospatial statistique mondial [GSGF] du Comité d'experts sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale (UN-GGIM) nous donne à tous un guide, mais il existe également un besoin direct crucial de soutien et d'orientation pour la mise en œuvre ».

Esri collabore depuis longtemps avec les bureaux nationaux de statistiques pour les aider à comprendre comment intégrer les informations statistiques et géospatiales. L'UNFPA a déjà utilisé la technologie Esri en 2020 pour créer le tableau de bord UNFPA COVID-19 sur la vulnérabilité de la population. Cet outil interactif a permis aux agents de santé publique, aux décideurs et au grand public d'accéder à des informations utiles sur les populations vulnérables à la COVID-19 pour pouvoir cibler la préparation et l'intervention et contribuer à sauver des vies.

À propos de l'UNFPA

L'UNFPA est l'agence des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. La mission de l'UNFPA est d'offrir un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sûr et dans lequel chaque jeune peut s'épanouir pleinement. L'UNFPA appelle à la réalisation des droits reproductifs pour tous et soutient l'accès à une large gamme de services de santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale volontaire, des soins de santé maternelle de qualité et une éducation sexuelle complète.

L'UNFPA soutient également les ministères de la planification, les bureaux nationaux de statistiques et d'autres ministères, en leur fournissant des données démographiques pour faire progresser le développement en général, notamment les droits en matière de santé et de procréation.

À propos d’Esri :

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de la géolocalisation et de la cartographie, aide ses clients à dégager tout le potentiel des données afin d'améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondé en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, le logiciel Esri est déployé dans plus de 350 000 organisations dans le monde et dans plus de 200 000 institutions en Amérique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Esri a des partenaires et des distributeurs locaux dans plus de 100 pays sur six continents, y compris des entreprises du Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Grâce à son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IoT), et des analyses avancées. Rendez-vous sur esri.com.

