雪佛龍和商船三井展開從新加坡運輸二氧化碳到澳洲的研究

新加坡和加州聖拉蒙--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雪佛龍公司(Chevron Corporation, NYSE: CVX)今天透過其子公司雪佛龍新能源國際私人有限公司（Chevron New Energies International Pte. Ltd.，簡稱「雪佛龍」）與株式會社商船三井（Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.，簡稱“MOL”）宣佈簽署聯合研究協議(JSA)，共同研究將液化二氧化碳從新加坡運至澳洲近海永久儲存地點的可行性。

根據聯合研究協定，雪佛龍和MOL將探索在2030年前每年初步運輸高達250萬噸液化二氧化碳的技術和商業可行性。

不久前，為了解決從新加坡大規模捕集、運輸和永久儲存二氧化碳的問題，雪佛蘭宣佈參與成立新合作聯盟，而此次協議的簽署將與該聯盟推進的工作相輔相成。透過在三個合資企業中佔有的份額，雪佛龍最近還獲得澳洲近海三個溫室氣體評估許可證的權益。

雪佛龍航運公司總裁Mark Ross表示：「開發安全可靠的二氧化碳運輸服務是尋求大規模碳捕集、利用和儲存(CCUS)解決方案的關鍵一環。我們很高興與MOL合作探索商業上可行的解決方案，集中精力實現這一目標。」

雪佛龍新能源公司CCUS副總裁Chris Powers表示：「我們希望與MOL的這份協定能夠為CCUS問題的區域解決方案強化技術和商業基礎，為該地區邁向淨零目標提供進展。沒有單一實體擁有所有的解決方案，但是真誠的合作可以幫助我們在推動低碳未來的共同目標的過程中釋出機會。」

MOL專員Yasuchika Noma表示：「作為傳統航運之外的社會基礎設施服務的開發商和供應商，MOL很榮幸有機會與雪佛龍合作，在亞太地區開啟CCUS解決方案。我們希望將雙方的合作擴大到包括CCUS和全球再生能源在內的更廣泛去碳化解決方案領域。」

關於雪佛龍

雪佛龍(NYSE: CVX)是全球首屈一指的整合型能源公司之一。我們認為，平價、可靠和更潔淨的能源對於創造更加繁榮和永續的世界至關重要。雪佛龍生產原油和天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑；並開發可提升我們的業務和產業的科技。我們專注於降低營運中的碳強度，在傳統業務的基礎上發展低碳業務。如欲瞭解關於雪佛龍的更多資訊，請造訪www.chevron.com。

關於株式會社商船三井

株式會社商船三井(MOL)總部位於日本，是全球首屈一指的航運公司，在全球經營約800艘船舶。MOL以海洋運輸、科技和服務為中心，發展各種社會基礎設施業務，以因應包括環境保護在內的不斷變化的社會需求。MOL船隊包括乾貨船、液化天然氣船、滾裝汽車運輸船、油輪等。除傳統的航運業務外，MOL還提供社會基礎設施業務，如房地產、碼頭和物流、海上風力發電以及相關業務。MOL集團擁有130多年的歷史、經驗和科技，商船隊規模在全世界名列前茅，其目標是成為強大堅韌的企業集團，為所有利害關係者提供新的價值。如欲瞭解關於MOL的更多資訊，請造訪https://www.mol.co.jp/en/index.html。

與《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性陳述

本新聞稿包含有關雪佛龍營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述根據管理層對石油、化學品和其他能源相關產業的當前預期、估計和預測。諸如「預期」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「指標 」、「進展 」、「承諾 」、「驅動 」、「旨在 」、「預測 」、「預計 」、「認為 」、「接近 」、「尋求 」、「預定 」、「估計 」、「定位 」、「追求 」、「能夠 」、「可能 」、「或許 」、「應該 」、「將 」、「預算 」、「展望 」、「趨勢 」、「指引 」、「專注 」、「有望 」、「目標 」、「目的 」、「策略 」、「機會 」、「準備好 」、「潛力 」、「雄心 」、「希望 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出公司的控制範圍，難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於新資訊的出現、未來事件或其他原因，雪佛龍均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場狀況而導致的生產減少；石油輸出國家組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；科技的進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在國經濟、監管和政治環境的變化；國內外一般經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對該衝突的反應；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或監管機構的行為；探勘支出的時間；原油提取的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕集和補償市場的發展；公司供應商、廠商、合作夥伴和股權關係企業的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法實現預期的淨產量；計畫專案的開發、建設或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為原因，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規例及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協定、國家或地區立法和監管措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減損可能產生的收益和損失；政府強制銷售、資產脫售、資本重組、稅收和稅務審計、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外匯兌美元匯率的波動；高通貨膨脹及相關影響；公司流動性和接觸債務市場的機會大幅減少；獲得執行資本分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票購回計畫和股利支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕全球能源產業營運中固有風險和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度報告第20至25頁「風險因素」標題下列出的因素，以及在隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

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