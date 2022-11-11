雪佛龙和商船三井开展从新加坡运输二氧化碳到澳大利亚的研究

新加坡和加州圣拉蒙--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雪佛龙公司(Chevron Corporation, NYSE: CVX)今天通过其子公司雪佛龙新能源国际私人有限公司（Chevron New Energies International Pte. Ltd.，简称“雪佛龙”）与株式会社商船三井（Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.，简称“MOL”）宣布签署一项联合研究协议(JSA)，共同研究将液化二氧化碳从新加坡运至澳大利亚近海永久储存点的可行性。

根据联合研究协议，雪佛龙和MOL将探索在2030年前每年初步运输高达250万吨液化二氧化碳的技术和商业可行性。

不久前，为解决从新加坡大规模捕获、运输和永久储存二氧化碳的问题，雪佛兰宣布参与成立了一个新合作联盟，而此次协议的签署将为该联盟推进的工作提供有效补充。通过在三个合资企业中占有的份额，雪佛龙最近还获得了澳大利亚近海三个温室气体评估许可证的权益。

雪佛龙航运公司总裁Mark Ross表示：“开发安全可靠的二氧化碳运输服务是寻求大规模碳捕获、利用和储存(CCUS)解决方案的关键一环。我们很高兴与MOL合作探索商业上可行的解决方案，集中精力实现这一目标。”

雪佛龙新能源公司CCUS副总裁Chris Powers表示：“我们希望与MOL的这份协议能够优化CCUS问题区域解决方案的技术和商业基础，推动该地区实现净零目标。单打独斗无法获得所有的解决方案，但是真诚的合作可以帮助我们在推动实现低碳未来的共同目标的过程中释放机遇。”

MOL专员Yasuchika Noma表示：“作为传统航运之外的社会基础设施服务的开发商和供应商，MOL很荣幸有机会与雪佛龙合作，在亚太区开放CCUS解决方案。我们希望将双方的合作扩大到包括CCUS和全球可再生能源在内的更广泛的去碳化解决方案领域。”

关于雪佛龙

雪佛龙(NYSE: CVX)是世界领先的综合能源公司之一。我们认为，平价、可靠和更清洁的能源对于实现一个更加繁荣和可持续的世界至关重要。雪佛龙生产原油和天然气；制造运输燃料、润滑油、石化产品和添加剂；并开发可提升我们的业务和行业的技术。我们专注于降低运营中的碳强度，在传统业务的基础上发展低碳业务。如需了解更多关于雪佛龙的信息，请访问www.chevron.com。

关于株式会社商船三井

株式会社商船三井(MOL)总部位于日本，是一家全球领先的航运公司，在全球运营约800艘船舶。MOL以海洋运输、技术和服务为中心，发展各种社会基础设施业务，以满足包括环境保护在内的不断变化的社会需求。MOL船队包括干货船、液化天然气船、滚装汽车运输船、油轮等。除传统的航运业务外，MOL还提供社会基础设施业务，如房地产、码头和物流、海上风力发电以及相关业务。MOL集团拥有130多年的历史、经验和技术，商船队规模位居世界前列，旨在成为一个强大坚韧的企业集团，为所有利益相关方提供新的价值。如需了解更多关于MOL的信息，请访问https://www.mol.co.jp/en/index.html。

与《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款界定的前瞻性信息有关的警示性陈述

本新闻稿包含有关雪佛龙运营和能源转型计划的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对石油、化学品和其他能源相关行业的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“指标”、“进展”、“承诺”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“预计”、“认为”、“接近”、“寻求”、“预定”、“估计”、“定位”、“追求”、“能够”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“专注”、“有望”、“目标”、“目的”、“策略”、“机会”、“准备好”、“潜力”、“雄心”、“希望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，而且受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，难以预测。因此，实际结果和成果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此等陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、未来事件或其他原因，雪佛龙均没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在较大差异，其中包括：原油和天然气价格以及对公司产品的需求发生变化，以及因市场条件而导致的生产减少；石油输出国组织和其他产油国可能实施的原油生产配额或其他行动；技术进步；公司运营所在国政府政策的变更；公共卫生危机，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；公司全球供应链中断，包括供应链限制和货物及服务成本上升；公司运营所在国经济、监管和政治环境的变化；国内外一般经济、市场和政治状况，包括俄罗斯与乌克兰之间的军事冲突以及全球对该冲突的反应；炼油、营销和化学品利润率的变化；竞争对手或监管机构的行为；勘探支出的时间；原油提升的时机；替代能源或替代产品的竞争力；大型碳捕获和抵消市场的发展；公司供应商、厂商、合作伙伴和股权关联公司的经营业绩和财务状况，特别是在新冠肺炎疫情期间的业绩和状况；公司的合资伙伴无法或未能为其运营和开发活动提供资金；现有和未来的原油和天然气开发项目可能无法实现预期的净产量；计划项目的开发、建设或启动可能发生延误；由于战争、意外事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为，或公司无法控制的其他自然或人为原因，可能导致公司运营受到干扰或中断；根据现行或未来的环境规例及诉讼，采取补救行动或进行评估的潜在责任；在运营、投资或产品方面已经发生的或现行或未来的环境法规和条例，包括限制或减少温室气体排放的国际协定、国家或地区立法和监管措施要求发生的重大变化，以限制或减少温室气体排放量；因未决或未来诉讼而产生的潜在责任；公司未来收购或处置资产或股份，或此类交易延迟或未能根据要求的成交条件完成；资产处置或减值可能产生的收益和损失；政府强制销售、资产剥离、资本重组、税收和税务审计、关税、制裁、财务条款的变化或对公司经营范围的限制；外汇兑美元汇率的波动；高通胀及相关影响；公司流动性和债务市场准入的重大减少；获得执行资本分配策略所需的董事会授权，包括未来的股票回购计划和股息支付；根据规则制定机构颁布的公认会计原则，变更会计规则的影响；公司识别和减轻全球能源行业运营中固有的风险和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度报告第20至25页“风险因素”标题下列出的因素，以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中列出的因素。本新闻稿中未讨论的其他不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。

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