AM Best confirma la calificación crediticia de Kot Insurance Company AG

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha confirmado la calificación de solidez financiera (FSR) de B++ (buena) y la calificación crediticia de emisor a largo plazo (ICR a largo plazo) de "bbb+" (buena) de Kot Insurance Company AG (Kot) (Suiza). La perspectiva de la FSR es estable, mientras que la perspectiva del ICR a largo plazo es negativa.

Las calificaciones crediticias (calificaciones) reflejan la solidez del balance de Kot, que AM Best evalúa como muy fuerte, su sólido rendimiento operativo, su perfil empresarial neutral y su adecuada gestión del riesgo empresarial. Las calificaciones también reflejan el arrastre de la calificación debido a su asociación con Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Kot es la reaseguradora cautiva de PEMEX, la empresa estatal mexicana de petróleo y gas.

La perspectiva negativa del ICR a largo plazo refleja las continuas presiones sobre el perfil crediticio de PEMEX debido a su flujo de caja libre negativo, los elevados vencimientos de deuda y la consiguiente tensión de liquidez. Kot sigue estando bien integrado en PEMEX y es importante para el grupo como herramienta de gestión de riesgos. Sin embargo, como única reaseguradora cautiva de PEMEX, los riesgos suscritos por Kot se concentran en México.

El sólido balance de Kot está respaldado por su capitalización ajustada al riesgo en el nivel más fuerte, medido por el Ratio de Adecuación de Capital (BCAR) de Best. AM Best espera que Kot mantenga un colchón por encima de los requisitos mínimos para la evaluación del BCAR más fuerte a medio plazo, apoyado por su apalancamiento de suscripción neto relativamente bajo y su estrategia de inversión conservadora. Un factor de calificación que contrarestala evaluación de la solidez del balance es la dependencia de Kot del reaseguro para suscribir riesgos con límites brutos muy elevados. El riesgo asociado a esta dependencia se ve mitigado en parte por un panel de retrocesión diversificado y unas relaciones duraderas con reaseguradores de buena calidad crediticia.

Los sólidos resultados históricos de Kot han sido impulsados por la cuenta de resultados técnicos, con un ratio combinado medio ponderado a cinco años (2017-2021) del 40,0 % (calculado por AM Best). Sin embargo, los resultados están expuestos a cierto grado de volatilidad derivado de los siniestros de baja frecuencia y alta gravedad, y en el 2021, el ratio combinado se deterioró hasta el 85,8 % (desde el 34,3 % en 2020) impulsado por un importante siniestro que afectó a la cartera de negocios offshore de Kot, así como por una serie de otros siniestros de tamaño medio. Los resultados de la suscripción volvieron a mejorar durante los primeros seis meses de 2022, y AM Best espera que los resultados operativos de la reaseguradora cautiva sigan apoyando una sólida evaluación a lo largo del ciclo.

AM Best sigue siendo la principal agencia de calificación de entidades de transferencia de riesgo alternativas, con más de 200 vehículos de este tipo calificados en todo el mundo. Para consultar las Calificaciones Crediticias actuales de Best y los datos independientes sobre el mercado de seguros cautivos y de transferencia de riesgos alternativos, visite www.ambest.com/captive.

Este comunicado de prensa se refiere a las Calificaciones Crediticias que se han publicado en el sitio web de AM Best. Para obtener toda la información de las calificaciones relacionada con el comunicado y las divulgaciones correspondientes, incluidos los datos de la oficina responsable de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, consulte la página web de Actividad Calificadora Reciente de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones de Calificación Crediticia, consulte la Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para obtener información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, las Evaluaciones de Rendimiento de Best, las Evaluaciones de Crédito Preliminares de Best y los comunicados de prensa de AM Best, consulte la Guía para el Uso Adecuado de las Calificaciones Crediticias y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia calificadora global, editor de noticias y proveedor de análisis de datos especializado en el sector de los seguros. Con sede en Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus filiales. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.