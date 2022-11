DECARD et Africa Investor annoncent leur partenariat à l'occasion de la COP27

COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Les flux financiers actuels ne permettront pas de garantir une économie résiliente et à émissions nulles d'ici à 2050 (UNFCCC, 2021). DECARD et Africa Investor joignent leurs forces pour mobiliser, déployer et intensifier les capitaux consacrés au climat. À l'occasion de la COP27, leur contribution vise à combler les lacunes du financement climatique et à remédier aux émissions du scope 3 en canalisant les investissements vers des projets naturels bancables à grande échelle.

Climate Capital Technologies, un nouveau partenariat entre DECARD et Africa Investor, entend développer des modèles économiques viables afin de mobiliser et surtout de déployer des investissements dans des projets durables et axés sur la nature. Grâce aux capacités d'identification et de validation des projets d'Africa Investor, combinées à l'expertise de DECARD en matière d'infrastructure Web3 et de gouvernance économique centrée sur la communauté, les investissements solides et la mobilisation de capitaux pour des projets ESG à grande échelle deviendront possibles.

L'objectif consiste à développer une infrastructure économique décentralisée novatrice grâce à la technologie Web3, pour identifier de manière précise les émissions du scope 3 dans les chaînes de valeur et à accélérer les flux de capitaux dans les projets net-zéro, en décarbonisant les infrastructures et en développant des solutions durables.

Si l'on veut atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, il est impératif de réaliser des investissements publics et privés de grande ampleur et de qualité à court terme. La lourdeur des chaînes d'approvisionnement, les frais de transaction élevés et le financement indirect des projets sont autant de goulots d'étranglement qui empêchent aujourd'hui de financer efficacement les projets d'adaptation et de résilience à l'échelle mondiale. Des instruments et des mécanismes financiers novateurs doivent être mis en place pour faciliter l'accès des pays au financement climatique et encourager les investissements dans l'action climatique.

La conférence des Nations unies sur le climat, COP27, est organisée à Sharm el-Sheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre. L'atténuation, l'adaptation et le financement climatique sont les trois principaux objectifs qui détermineront les engagements de cette année. Gouvernements, entreprises, ONG et représentants de la société civile se réunissent pour négocier et préparer la mise en œuvre des engagements en matière de zéro émission, de financement climatique et de protection des forêts.

À propos

Africa Investor (AI), une plateforme d'investissement institutionnel, est l'un des principaux investisseurs dans les infrastructures stratégiques en Afrique et conseille les investisseurs institutionnels du monde entier. AI met en relation des fonds communs de capitaux issus de fonds souverains et de fonds de pension, de family offices et d'investisseurs à long terme et des opportunités d'investissement dans les infrastructures, le capital-investissement et la technologie.

DECARD est un acteur majeur de la technologie Web3 et des services bancaires, doté d'une expertise de pointe en solutions DLT extensibles, en innovation d'instruments et de produits financiers, en gouvernance et en produits et services distribués.

###

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.