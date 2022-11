 FilmTec® : première conférence internationale sur les nouvelles possibilités d'intégration alimentaire

ROME--(BUSINESS WIRE)--Certains des plus grands experts mondiaux dans le domaine de la nutrition et du métabolisme osseux se réunissent aujourd'hui à Rome à l'occasion de la conférence « FilmTec®, a new way for an integrative care approach » pour faire le point sur les nouvelles possibilités offertes par les compléments alimentaires. La nouvelle technologie pour les compléments alimentaires s'appelle FilmTec® et est le fruit d'une collaboration entre IBSA Farmaceutici et l'Université de Milan. Elle a vu le jour dans le but de créer une formulation orale innovante capable de dépasser les limites actuelles des capsules et des comprimés. Présentée sous la forme d'une plaquette souple et ultrafine de la taille d'un timbre-poste (50-150 microns d'épaisseur), la nouvelle formulation brevetée a l'avantage de se dissoudre rapidement au contact de la salive, assurant ainsi une concentration précise et homogène des principes actifs, tout en facilitant la prise de compléments alimentaires dans toutes les situations et conditions.

La dissolution rapide dans la bouche après l'ingestion, le goût agréable, l'administration simple sans eau et le dosage précis ne sont que quelques-uns des avantages de la technologie FilmTec®. IBSA a déjà exploré plusieurs domaines d'application, mais nous sommes convaincus que la plateforme FilmTec® offre de nombreuses autres possibilités de développement d'une technologie qui améliore continuellement l'expérience du consommateur".

« Lors du développement d’une nouvelle technologie, il faut se demander pour quel domaine d’application elle pourrait offrir de réels avantages. Dans le cas des films orodispersibles, des indications très claires facilitent ce choix. Il s’agit d’une nouvelle technologie complexe, qui requiert un savoir-faire avancé, mais qui fournit une plateforme adaptée à différents principes actifs pharmaceutiques ou composants de compléments alimentaires », a expliqué Tiziano Fossati, directeur R&D chez IBSA Institut Biochimique SA. « La dissolution rapide dans la bouche après l’ingestion, son goût agréable, une administration facile sans besoin d'eau, le dosage précis, ne sont que quelques-uns des avantages qu'offre la technologie FilmTec®. IBSA a déjà exploré plusieurs domaines d’application et certaines applications nous sommes convaincus que la plateforme FilmTec® offre de nombreuses possibilités de développement pour une technologie qui améliore constamment l'expérience du consommateur ».

Les vitamines sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Elles remplissent une fonction centrale et participent à des milliers de processus métaboliques, de la production des globules rouges au maintien des défenses immunitaires, en passant par le bon état des structures nerveuses et du métabolisme énergétique. En général, les vitamines ainsi que les sels minéraux doivent être apportés par l’alimentation car l'organisme est incapable de les synthétiser par lui-même. La vitamine D est une exception : son besoin quotidien ne provient que pour une petite partie (20-25 %) de l'alimentation, tandis que la plus grande contribution se produit grâce à l'effet de l'exposition au soleil. S'il est vrai qu’un séjour régulier à l'extérieur, dehors, suffit à garantir un apport suffisant de cette vitamine, la carence en vitamine D est très répandue, notamment chez les jeunes enfants et les personnes âgées, qui sont moins exposés au soleil que les jeunes. Un tel risque existe également chez les sportifs qui s'entraînent en hiver.

« Dans les pays de l'UE, des niveaux insuffisants de vitamine D sont constatés chez plus de 50 % de la population, ce qui les expose à un risque de troubles musculo-squelettiques, tels que la fragilité osseuse ou la faiblesse musculaire (sarcopénie). », a précisé Jean-Yves Reginster de l'unité d'épidémiologie, de santé publique et d'économie de la santé, directeur du centre collaborateur de l'OMS pour l'épidémiologie de la santé musculo-squelettique et du vieillissement à l'université de Liège (Belgique). « Sachant qu'il est très difficile d'atteindre les apports journaliers recommandés en vitamine D par le biais d'une alimentation saine, organisations de recherche du monde entier recommandent une supplémentation quotidienne en vitamine D pour un large groupe de la population vieillissante. Une dose initiale élevée est également recommandée s'il est nécessaire de corriger rapidement une carence en vitamine D ou en cas d'affections concomitantes qui empêchent l'absorption intestinale de la vitamine D ».

Alors que le rôle de la vitamine D dans la santé osseuse et le métabolisme du calcium et du phosphore est désormais largement reconnu, de nouvelles recherches étudient son effet sur l'amélioration de l'entraînement et des performances sportives. Le muscle est une cible potentielle pour la vitamine D, et l'on pense que de faibles niveaux de vitamine D dans l'organisme peuvent avoir des effets directs et indirects sur l'entraînement et le temps de récupération après un exercice prolongé.

Comme le montrent certaines études, un faible taux de vitamine D est associé à une baisse des performances sportives en termes de force et de puissance aérobie ainsi qu'à un plus grand risque d'infections chez les athlètes. Cela résulte d'un affaiblissement des défenses immunitaires et peut entraîner l'arrêt de l'entraînement.

En général, plusieurs causes peuvent être à l'origine d'une carence en vitamines : d'un apport alimentaire insuffisant, par exemple en cas d'alimentation pauvre, peu variée ou limitée en raison d'intolérances à un besoin accru, par exemple pendant la grossesse ou en présence d'altérations intestinales qui empêchent leur absorption correcte. Une solution efficace pour rétablir un apport correct en vitamines peut consister à prendre un complément alimentaire couvrant les besoins recommandés.

Il est donc crucial de pouvoir compter sur une nouvelle formulation qui réponde aux attentes du consommateur final. Les compléments alimentaires sous forme de films orodispersibles, développés par la technologie IBSA FilmTec®, entrent dans ce champ d'application, puisqu'ils peuvent être pris de manière simple, rapide et pratique, sans besoin d'eau, tout en garantissant une excellente absorption de leurs composants. Produite à l'échelle industrielle grâce à un processus innovant et hautement technologique, FilmTec® est aujourd'hui à la base du développement de quatre différents compléments alimentaires sous forme de différents films orodispersibles IBSA : la vitamine D3, la vitamine B, la vitamine B12, et la mélatonine.

Voici les thèmes au centre de la conférence internationale qui s'est tenue aujourd'hui à Rome et à laquelle ont participé des experts de renom, tels que Francesco Riva, membre du CNEL et coordinateur du groupe de travail « Sport, nutrition et bien-être » CNEL (IT), Silvia Migliaccio, professeure associée à l'université Foro Italico de Rome et présidente de la Société italienne des sciences alimentaires (IT), Tiziano Fossati, responsable de la recherche et du développement à IBSA Institut Biochimique SA (CH), Philip Calder, professeur d'immunologie nutritionnelle en médecine à l'université de Southampton (R.-U.), Jean-Yves Reginster, Unité de santé publique, épidémiologie et économie de la Santé, directeur du centre collaborateur de l'OMS pour l'épidémiologie de la santé musculo-squelettique et du vieillissement à l'Université de Liège (Belgique), Daniel Owens de l'université John Moores de Liverpool, Institut de recherche pour le sport et la science de l'exercice (R.-U.).

IBSA Institut Biochimique SA

IBSA (Institut Biochimique SA) est une société pharmaceutique multinationale suisse fondée en 1945 à Lugano. Aujourd'hui, elle est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, et possède 17 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 800 millions de francs suisses et emploie plus de 2 000 personnes au siège, dans les succursales et sur les sites de production. IBSA détient 90 familles de brevets approuvés et d'autres en cours de développement, ainsi qu'un large portefeuille de produits couvrant 10 domaines thérapeutiques : médecine de la reproduction, endocrinologie, douleur et inflammation, ostéo-articulaire, médecine esthétique, dermatologie, urologie/gynécologie, cardiométabolisme, respiratoire, santé et bien-être. IBSA est parmi l'un des plus grands acteurs mondiaux de la médecine de la reproduction et l'un des leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La philosophie de IBSA repose sur les piliers suivants : Humain, Innovation, Qualité et Responsabilité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence