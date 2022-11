Eutelsat signe un accord avec le fournisseur nigérien d’accès Internet Tizeti

LE CAP, Afrique du Sud--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), opérateur de satellites de premier plan, vient de signer un accord avec Tizeti, pionnier en Afrique de l'Ouest de l'Internet fourni via des bornes solaires et acteur majeur sur le marché des solutions Internet à destination des communautés locales, afin de contribuer ensemble à une meilleure couverture du territoire nigérian par le haut débit, en particulier dans les régions les moins desservies. En marge du Salon AfricaCom 2022, les deux sociétés ont annoncé qu'elles s'apprêtaient à déployer Konnect, le service haut débit par satellite en bande KA d'Eutelsat, afin de proposer des services Internet rapides et abordables aux communautés isolées réparties à travers l’ensemble du territoire.

Même si la couverture en haut débit du pays s'élève à 44,5 % grâce notamment aux opérateurs de réseaux mobiles, seuls quelques États disposent d’un accès fiable à Internet. Le partenariat entre Tizeti et Eutelsat apporte une solution complémentaire qui s'appuie sur les infrastructures haut débit par satellite et la plateforme de gestion de services Wi-FI à usage des communautés développée par Tizeti pour mettre en place un réseau de points d'accès wifi publics à la fois rapide et abordable, en particulier dans les zones reculées difficilement accessibles par les infrastructures haut débit terrestres.

Philippe Baudrier, Directeur général d'Eutelsat en charge de la connectivité pour l'Afrique, a déclaré : « L'ambition d'Eutelsat est de permettre à 1 million de personnes non desservies en Afrique subsaharienne d'accéder au haut débit au cours des cinq prochaines années. Le partenariat engagé avec Tizeti contribuera à réduire la fracture numérique au Nigeria et à tirer parti des nombreuses perspectives de développement économique et social qu'offre l'Internet. »

Évoquant ce partenariat, Kendall Ananyi, PDG de Tizeti, a ajouté que le haut débit par satellite viendrait en complément des initiatives existantes de Tizeti et permettrait de jeter les bases d'un écosystème numérique puissant et prospère à travers le Nigeria. « Le partenariat qui nous lie à Eutelsat s’inscrit dans le prolongement de notre mission consistant à proposer un accès Internet abordable et fiable à un plus grand nombre de Nigérians, tout en nous permettant d'accélérer le déploiement du haut débit par satellite, et ainsi de combler la fracture numérique et favoriser la transition vers le numérique pour davantage de Nigérians » a déclaré Kendall Ananyi.

Le succès de l'initiative Community Wi-Fi (Konnect Wi-Fi) de Konnect se manifeste d'ores et déjà partout en Afrique où chaque semaine, des centaines de sites proposent un accès à Internet à des dizaines de milliers de particuliers.

Dans de nombreux pays d'Afrique, la fracture numérique est toujours aussi prononcée. Cette ligne de démarcation entre les populations connectées et celles qui ne le sont pas a des répercussions évidentes sur l'emploi, l'éducation, la vie familiale et sociale et l'accès à l'information. Des partenariats tels que celui que nous venons de conclure contribuent de manière significative à pallier les déficits en matière d'infrastructures numériques dans les économies émergentes en s'appuyant sur des technologies et des capacités d'innovation, en vue de favoriser le développement économique pour des millions d’Africains.

À propos de Tizeti

Tizeti est un fournisseur d’Internet sans fil en plein essor basé à Lagos au Nigeria, proposant aux particuliers comme aux professionnels un accès Wi-Fi au haut débit illimité grâce à un vaste réseau de points d'accès wifi. Ses services sont distribués dans les États de Lagos, Ogun, Oyo, Edo et Rivers. La société élargit par ailleurs rapidement ses activités à d'autres pays d'Afrique, comme en témoignent la réussite de plusieurs lancements de service à Accra et à Tema au Ghana. Pour en savoir davantage sur Tizeti, rendez-vous sur www.tizeti.com

A propos de Konnect

Konnect est l’entité du Groupe Eutelsat en charge de la commercialisation au détail d’une nouvelle génération de services très haut débit par satellite. À mesure que sa mise en œuvre s’accélère, Konnect répond aux attentes en matière de connectivité des populations qui résident et/ou travaillent en dehors des frontières géographiques de la fibre optique, en leur permettant d’accéder à un service disponible immédiatement, avec des offres ultra-rapides allant jusqu’à 100Mbps, illimitées et compétitives. Pour en savoir plus sur les offres konnect, consultez www.konnect.com.

A propos d’Eutelsat Communications :

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com