Dong-A ST assina contrato de licença com Polifarma da Turquia para Biossimilar NESP® DA-3880

SEUL, Coreia do Sul--(BUSINESS WIRE)--Dong-A ST (Min Young Kim, presidente e diretor executivo) (KRX: 170900) anunciou que assinaram um contrato exclusivo de licença e fornecimento em 4 de novembro de 2022, com a Polifarma (Mehmet Asri, diretor executivo) para biossimilar NESP® DA-3880.

Segundo o contrato, a Dong-A ST irá licenciar direitos exclusivos à Polifarma para desenvolvimento e comercialização do DA-3880 na Turquia, Brasil e México. A Dong-A ST irá receber pagamentos adiantados e de desenvolvimento / comercialização bem como fornecer exclusivamente o produto acabado mediante a STgen Bio, uma Bio CDMO afiliada da Dong-A Socio Holdings. Enquanto isto, a Polifarma será responsável pelo desenvolvimento e comercialização na Turquia, Brasil e México.

Os detalhes dos pagamentos adiantados por marcos e estrutura de lucro de fornecimento permanecem não divulgados conforme consenso entre ambas as partes.

"DA-3880" é um biossimilar ARANESP®/NESP® para o tratamento de pacientes anêmicos com insuficiência renal crônica ou em tratamento quimioterápico. A Dong-A ST assinou um contrato de licença com a Sanwa Kagaku Kenkyusho em 2014 para desenvolvimento e comercialização do DA-3880 no Japão. Após a aprovação regulatória da PMDA (Agência de Produtos Farmacêuticos e Aparelhos Médicos do Japão) em 2019, o DA-3880 foi comercializado com sucesso no mercado japonês, se tornando um dos mais vendidos entre os produtos biossimilares de darbepoetina alfa.

A Polifarma é uma empresa farmacêutica turca com capital 100% nacional e 36 anos de experiência. Ela estabeleceu registros reais de exportação de 586 medicamentos a mais de 70 países, incluindo EUA, Europa, Brasil e México. Como marca de produtos hospitalares mais conhecida e preferida na Turquia, a Polifarma tem como objetivo manter sua liderança no mercado turco e se tornar uma das maiores líderes mundiais, sustentando sua qualidade e superioridade tecnológica.

Jae Hong Park (presidente e diretor de vendas da Dong-A ST) disse: "Este contrato oferece uma oportunidade para a Dong-A ST introduzir o DA-3880 além do mercado japonês e no mercado internacional de biossimilares, incluindo a Turquia e Américas do Sul e Central. A Dong-A ST irá se comprometer a expandir sua presença no mercado internacional, ao apresentar nossa P&D de biossimilares e capacidades de negócios no exterior."

