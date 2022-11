Dong-A ST signe un accord de licence portant sur le biosimilaire NESP®, DA-3880, avec la société turque Polifarma

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Dong-A ST (Min Young Kim, président et CEO) (KRX: 170900) a annoncé avoir signé, le 4 novembre 2022, un accord exclusif de licence et de fourniture avec Polifarma (Mehmet Asri, PDG) portant sur le biosimilaire NESP®, DA-3880.

Selon cet accord, Dong-A ST cèdera à Polifarma, sous licence, les droits exclusifs de développement et de commercialisation du DA-3880 en Turquie, au Brésil et au Mexique. Dong-A ST, qui recevra les paiements d'étape initiaux et du développement/ de la commercialisation, fournira exclusivement le produit fini par l'intermédiaire de STgen Bio, un CDMO agréé, spécialisé dans les produits biologiques, appartenant à Dong-A Socio Holdings. Dans l'intervalle, Polifarma sera chargée du développement et de la commercialisation du produit en Turquie, au Brésil et au Mexique.

Les détails relatifs aux paiements d'étape initiaux et à la structure des revenus de l'approvisionnement n'ont pas été communiqués, conformément au consensus adopté entre les deux parties.

Le DA-3880 est un biosimilaire ARANESP®/NESP® destiné au traitement des patients anémiques atteints d'insuffisance rénale chronique ou subissant une chimiothérapie. En 2014, Dong-A ST a signé un accord de licence avec Sanwa Kagaku Kenkyusho portant sur le développement et la commercialisation du DA-3880 au Japon. Après l'obtention de l'approbation réglementaire de la PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency du Japon) en 2019, le DA-3880 a été commercialisé avec succès sur le marché japonais, faisant de lui l'un des biosimilaires à base de darbépoétine alfa les plus vendus.

Polifarma est une société pharmaceutique 100% turque forte de 36 années d'expérience. La société a enregistré des records d'exportations réelles de 586 médicaments dans plus de 70 pays, y compris les États-Unis, l'Europe, le Brésil et le Mexique. L'objectif de Polifarma - la marque la plus connue et préférée de produits utilisés dans les hôpitaux turcs, est de conserver son avance sur le marché turc et de devenir ainsi l'un des principaux chefs de file internationaux en maintenant sa qualité et sa supériorité technologique.

Jae Hong Park (président et CSO de Dong-A ST) a déclaré: "Cet accord offre à Dong-A ST une occasion de présenter le DA-3880 au-delà du marché japonais, sur le marché international des produits biosimilaires, y compris en Turquie, et en Amérique du Sud et Amérique centrale. Dong-A ST s'engagera à étendre sa présence sur le marché mondial en présentant ses capacités dans le domaine de la R&D sur les biosimilaires et leur commercialisation à l'échelle internationale."

