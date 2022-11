FourKites si allea con Sony Network Communications Europe e aiuta gli spedizionieri aziendali a proporre un'esperienza cliente eccezionale

FourKites Partners with Sony Network Communications Europe to Help Enterprise Shippers Deliver Exceptional Customer Experience (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Oggi il leader della visibilità sulla supply chain FourKites ha annunciato l'avvio di una collaborazione con Sony Network Communications Europe. Il partenariato integrerà i dati di Visilion, la soluzione di monitoraggio in tempo reale su merci e asset targata Sony, con la piattaforma di FourKites per la visibilità completa sulla supply chain, una partnership che aiuterà i clienti aziendali ad affrontare i casi d'utilizzo più complessi. Gli utenti ora potranno visualizzare i dati in tempo reale di FourKites relativi alle spedizioni in transito e in giacenza, oltre ai dati granulari real time di Visilion sulla posizione e sulle condizioni del carico, per fornire ai clienti finali i migliori orari di arrivo previsti (ETA) del settore e un'esperienza di livello superiore.

Dovendo affrontare continue interruzioni nella supply chain mondiale, tra cui congestione dei porti, scioperi portuali e ferroviari, conflitti globali e altro ancora, le imprese necessitano di informazioni più approfondite per mitigare ritardi e danni prevenibili, oltre che per continuare a trasportare le merci fino alla destinazione finale. Sono essenziali la visibilità in tempo reale e analisi concretamente applicabili relative a posizione, temperatura e stato delle spedizioni, in particolare per i comparti dei beni di consumo confezionati (CPG), degli alimenti e delle bevande e quello farmaceutico, che spediscono prodotti per cui sono necessarie specifiche condizioni di trasporto per mantenere la qualità.

"Oggi le imprese richiedono dati in tempo reale e di miglior qualità sulla supply chain", è il commento di Nimesh Patel, vicepresidente delle alleanze e partnership globali presso FourKites. "La soluzione Visilion di Sony offre un livello in più di dati granulari sul contenuto dei container e sullo stato delle spedizioni sensibili e/o a temperatura controllata. Questo partenariato garantisce la maggior accessibilità in assoluto di questi dati da parte delle aziende mondiali".

Visilion, la soluzione per la tracciatura in tempo reale di merci e asset targata Sony, tra altre caratteristiche offre capacità di rilevamento di urti, inclinazione e temperatura leader di settore, a garanzia di una corretta movimentazione e conservazione delle merci alla temperatura e umidità corrette durante il trasporto, per mitigare le perdite. Questa funzionalità, combinata in tutte le modalità con l'offerta leader di mercato Dynamic ETA® di FourKites, consente agli spedizionieri di ottenere una visibilità completa sulle potenziali interruzioni e sulle perdite di prodotti relativamente alle merci trasportate. Le funzionalità di tracciamento internazionale di FourKites, inoltre, insieme ai dati dei sensori di Visilion, forniscono un'ulteriore dimensione di visibilità granulare sui container marittimi che spesso seguono percorsi complessi e con più soste.

"L'impegno condiviso per un'innovazione leader di mercato, la qualità dei prodotti e le collaborazioni nel settore fanno di FourKites il nostro partner ideale", ha dichiarato Erik Lund, responsabile della divisione per la tracciabilità di Sony Network Communications Europe. "Siamo pronti a lavorare insieme per fornire dati integrati sulla supply chain ai nostri clienti comuni, per migliorare i processi decisionali e, in ultima istanza, per attività logistiche più efficienti, in Europa e in tutto il mondo".

Lo scorso anno FourKites ha registrato una crescita record nei mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), con un aumento annuo del 97% delle spedizioni con riferimento al mese di ottobre 2022; nello stesso periodo è salito del 40% il numero di clienti che tracciano le merci con FourKites nell'area EMEA e del 50% quello dei corrieri che si affidano a FourKites per il monitoraggio delle spedizioni.

FourKites®, la piattaforma leader nella visibilità sulla supply chain, estende la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. Ogni giorno tiene traccia di oltre 3 milioni di spedizioni via terra, rotaia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri, ed è attiva in oltre 210 paesi e territori. FourKites combina dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico per aiutare le aziende a digitalizzare l'intera supply chain. Oltre 1.200 dei brand più noti al mondo, tra cui 9 dei 10 CPG più importanti e 18 delle 20 principali aziende alimentari e delle bevande, si affidano a FourKites per trasformare la propria attività e creare supply chain più agili, efficienti e sostenibili. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.fourkites.com/.

