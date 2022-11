Nieuwe samenwerking tussen FourKites en Sony Network Communications Europe helpt transportbedrijven bij het leveren van buitengewone klantenervaringen

FourKites Partners with Sony Network Communications Europe to Help Enterprise Shippers Deliver Exceptional Customer Experience (Graphic: Business Wire)

FourKites Partners with Sony Network Communications Europe to Help Enterprise Shippers Deliver Exceptional Customer Experience (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft FourKites, de toonaangevende leverancier van supply chain visibility, een partnerschap met Sony Network Communications Europe aangekondigd. Dit partnerschap is erop gericht om data van Visilion — Sony’s realtime vracht- en asset-tracking oplossingen — te integreren met FourKites’ realtime, end-to-end supply chain visibility platform. Deze samenwerking zal zakelijke klanten helpen bij het oplossen van hun meest complexe problemen. Klanten kunnen vanaf nu FourKites’ realtime data voor zowel zendingen in-transit of op locatie combineren met Visilion’s granulaire realtime data over de positie en status van transporten. Dit resulteert in uiterst nauwkeurige ETAs en een verbeterde Klant Experience voor de eindgebruiker.

Gezien de voortdurende verstoringen van internationale toeleveringsketens - waaronder havencongestie, haven- en spoorwegstakingen, wereldwijde conflicten, en meer - hebben bedrijven meer inzicht nodig om onnodige vertragingen en schade te beperken en ervoor te zorgen dat het transport van goederen naar hun eindbestemming kan blijven doorgaan. Realtime visibility en actiegerichte analyses van de locatie, temperatuur en status van zendingen zijn van cruciaal belang, vooral voor bedrijven in sectoren als Consumer Goods, Food & Beverage en farmaceutische sectoren. De laatstgenoemden transporteren producten waarvan de kwaliteitshandhaving tijdens het transport afhankelijk is van specifieke omstandigheden.

“Tegenwoordig hebben bedrijven meer realtime supply chain data van hoge kwaliteit nodig,” aldus Nimesh Patel, de FourKites Vicepresident Global Alliances & Partnerships. “De Visilion-oplossing van Sony biedt een extra laag met gedetailleerde informatie over de containerinhoud en de toestand van kwetsbare en/of temperatuur-gecontroleerde zendingen. Dankzij onze samenwerking zullen bedrijven wereldwijd nog meer toegang tot deze data krijgen.”

Visilion, Sony's realtime oplossing voor real-time vracht- en asset-tracking, biedt onder andere toonaangevende schok-, beweging- en temperatuurdetectiemogelijkheden waardoor verliezen worden beperkt aangezien Visilion het mogelijk maakt om goederen tijdens het vervoer op de juiste manier te behandelen en de vereiste temperatuur en vochtigheidsgraad te behouden. In combinatie met FourKites’ vooraanstaande Dynamic ETA® voor alle modaliteiten, krijgen transporteurs via deze functionaliteit volledige inzicht in mogelijke verstoringen en productverlies tijdens het vervoer van goederen. Daarnaast bieden FourKites’ internationale trackingsmogelijkheden samen met Visilion’s sensor data een extra dimensie van granulaire visibility rondom zeecontainers, die vaak via ingewikkelde trajecten langs meerdere overslagpunten worden vervoerd.

“FourKites is een vanzelfsprekende partnerkeuze voor ons gezien onze collectieve inzet om toonaangevende innovatie, productkwaliteit en samenwerking binnen de sector te realiseren,” zei Erik Lund, hoofd Tracking Division van Sony Network Communications Europe. “We kijken uit naar de samenwerking waarmee we onze gezamenlijke klanten geïntegreerde supply chain data kunnen bieden en betere besluitvorming faciliteren en zo te zorgen voor het efficiënter functioneren van Supply Chains in Europa en de rest van de wereld.”

Afgelopen oktober rapporteerde Fourkites een recordgroei in de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse markten (EMEA), met een groei van transporten van 97% op jaarbasis. In dezelfde periode nam het aantal klanten dat binnen EMEA zendingen met FourKites volgde met 40% toe, terwijl in deze periode het aantal transporteurs dat zendingen volgde met 50% toenam.

Over FourKites

FourKites, het toonaangevende supply chain visibility platform,® verzorgt Supply Chain Visibility van distributiecentra and -terreinen to winkels en daarbuiten. Door de combinatie van realtime data en krachtige machinelearning, helpt FourKites bedrijven bij de digitalisering van hun end-to-end supply chains. Elke dag worden er meer dan 3 miljoen zendingen over de weg, per spoor, over zee, door de lucht, per pakketdienst en koerier getrackt, met een bereik van 210 landen en regios. Meer dan 1200 van de meest bekende wereldmerken, waaronder 9 bedrijven uit de CPG-top 10 en 18 bedrijven uit de top 20 van Food & Beverageindustrie, vertrouwen op FourKites voor de transformatie van hun bedrijf en om flexibelere, efficiëntere en duurzamere supply chains te creëren. Kijk voor meer informatie op https://www.fourkites.com/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.