FourKites s'associe à Sony Network Communications Europe pour que les expéditeurs puissent fournir une expérience client exceptionnelle

FourKites Partners with Sony Network Communications Europe to Help Enterprise Shippers Deliver Exceptional Customer Experience (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FourKites, société de premier plan dans la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd’hui un partenariat avec Sony Network Communications Europe. Ce partenariat intégrera les données de Visilion, la solution de suivi en temps réel du fret et des actifs de Sony à la plateforme de visibilité en temps réel de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de FourKites. La collaboration contribuera à aider les entreprises clientes à résoudre leurs cas d'utilisation les plus complexes. Désormais, les clients pourront visualiser en temps réel les données de FourKites relatives aux expéditions en cours de transit et au dépôt, ainsi que les données granulaires en temps réel de Visilion relatives à l'emplacement et à l'état du fret afin de fournir les meilleures heures d'arrivée estimées (ETA) et des expériences améliorées pour les clients finaux.

Confrontées aux perturbations continues au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment aux congestions portuaires, aux grèves portuaires et ferroviaires, aux conflits mondiaux et bien plus encore, les entreprises doivent disposer d'informations plus pertinentes afin de minimiser les retards et les dommages évitables et continuer à acheminer les marchandises vers leurs destinations finales. Une visibilité en temps réel et des données exploitables concernant l'emplacement, la température et le statut des expéditions sont essentielles, en particulier pour les entreprises des secteurs des biens de grande consommation, des produits alimentaires et des boissons et de la pharmacie, qui expédient des produits nécessitant des conditions de transit spécifiques pour maintenir la qualité.

« Les entreprises ont aujourd'hui besoin de plus de données en temps réel de haute qualité sur la chaîne d'approvisionnement », déclare Nimesh Patel, vice-président des alliances et partenariats mondiaux chez FourKites. « La solution Visilion de Sony fournit un ensemble de données granulaires supplémentaires relatives au contenu des conteneurs et à l'état du fret sensible et/ou à température contrôlée. Grâce à notre partenariat, ces données deviendront plus que jamais accessibles aux entreprises du monde entier. »

Visilion, la solution de suivi en temps réel du fret et des actifs de Sony, offre des capacités de détection des chocs, d'inclinaison et de température de pointe, entre autres, pour garantir que les marchandises sont manipulées correctement et maintenues à une température ainsi qu’à un taux d'humidité corrects pendant le transport afin de minimiser les pertes. Cette fonctionnalité, combinée à la solution Dynamic ETA® leader sur le marché et multimodale de FourKites, offre aux expéditeurs une visibilité complète sur les perturbations éventuelles et les pertes de produits pour les marchandises en transit. Par ailleurs, les capacités de suivi international de FourKites, associées aux données des capteurs Visilion, ajoutent une nouvelle dimension à la visibilité granulaire relative aux conteneurs qui empruntent souvent des routes maritimes complexes comportant plusieurs escales.

« Avec son engagement partagé envers l'innovation de pointe, la qualité des produits et la collaboration industrielle, FourKites s’est imposé comme un partenaire évident pour nous », déclare Erik Lund, responsable de la division Tracking chez Sony Network Communications Europe. « Nous avons hâte de collaborer pour fournir à nos clients communs des données intégrées sur la chaîne d'approvisionnement permettant de favoriser une meilleure prise de décision et finalement d’optimiser les chaînes d'approvisionnement en Europe et à travers le monde. »

Au cours de la dernière année, FourKites a connu une croissance record sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (région EMOA), réalisant une croissance de 97 % en glissement annuel des expéditions en octobre 2022. Le nombre de clients effectuant un suivi des chargements avec FourKites dans la région EMOA a augmenté de 40 % au cours de la même période, tandis que le nombre de transporteurs effectuant un suivi des expéditions a augmenté de 50 % au cours de la même période.

À propos de FourKites

Principale plateforme de visibilité de la chaîne d’approvisionnement, FourKites® prolonge la visibilité au-delà du simple transport, puisqu’elle s’applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 3 millions d’expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne, postale et transporteur, et en couvrant plus de 210 pays et territoires, FourKites allie des données en temps réel à un puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser l’intégralité de leurs chaînes d’approvisionnement. Plus de 1 200 marques parmi les plus établies au monde, dont 9 des 10 géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d’approvisionnement plus réactives, efficaces et durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

