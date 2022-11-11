正泰與新加坡理工學院合作，推動永續能源發展

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--新加坡正在採取堅定行動，為建設永續未來貢獻自己的力量。為加強對聯合國「2030年永續發展議程」和《巴黎協定》的承諾，新加坡於2021年2月公佈了《2030年綠色發展藍圖》，為儘快實現這些願景設定了關鍵支柱。為了達成在「能源重置」(Energy Reset)支柱中所設立的目標，新加坡需要推動能源轉型創新，並在最新的先進電氣實驗室中培訓產業所需的人才。在新加坡理工學院(SP)舉辦的2022年區域工業交流會(RINC)上，正泰(CHINT)與新加坡理工攜手合作，為新加坡帶來綠色解決方案以及相關的研究和教學能力。

正泰的永續能源發展解決方案

RINC 2022的主題是「能源永續性與創新」。在「科技與創新」小組討論中，正泰區域應用行銷經理Benjamin Kho應邀分享了正泰在智慧製造和工業互聯領域的最佳實務，以及公司在光電(PV)農業、光電漁業和住宅光電領域的經驗，旨在為與會者提供該地區能源轉型的新思路。

新加坡理工-正泰智慧電力培訓實驗室

新加坡理工-正泰智慧電力培訓實驗室在RINC 2022期間正式啟用。此項合作旨在提升人們的技能和知識，為學生、終身學習者和新加坡理工員工提供當前業界所需的培訓。該實驗室讓學生和參觀者可以近距離接觸智慧能源領域所採用的最新科技和設備，在安全的真實環境中增進他們在節能、能源部署和減碳方面的經驗。

正泰堅信培養人才有助於創新發展，已經將其合作擴大到實習計畫、技能培訓和其他課程等方面，以加強業界人才的培養。

正泰亞太區市場總監Johnson Luu先生表示：「正泰累積了超過35年的全球經驗，擁有一支由業界優秀工程師和研究科學家組成的團隊，對此我們深感自豪。出於同樣的原因，正泰始終致力於培養來自世界各地的人才，幫助重新構想智慧能源解決方案。在新加坡，我們一直都在積極貢獻我們的各種資源，為這座城市國家培養下一代優秀人才，以應付商業、政策、永續性和智慧城市轉型等方面的挑戰。我們將繼續與新加坡理工學院以及其他本地教育機構攜手合作，建立類似的合作夥伴關係。」

新加坡理工學院校長兼執行長Soh Wai Wah先生表示：「正泰與新加坡理工學院的策略性合作關係將對新加坡的能源生態系統有重要貢獻，並建立成熟的人才培養管道，支持社會達成永續發展目標。我們將共同幫助新加坡建立永續的綠色未來。」

新加坡理工學院區域工業交流會(RINC)是由理工學院主導舉辦的年度本地思想領袖高峰會，匯集該地區的商界領袖和從業人員，以促進交流、合作和分享不同產業的專業知識、研究成果和解決方案。新加坡負責永續發展和環境的國務部長Amy Khor博士出席並發表了開幕致辭，能源市場管理局執行長Ngiam Shih Chun先生發表了主題演講。

關於正泰全球

正泰成立於1984年，業務涵蓋智慧電氣、綠色能源、工業控制和自動化、智慧建築等領域，形成了圍繞「電力」的全產業鏈優勢。正泰在140多個國家和地區發展業務，2021年收入近161億美元。

關於新加坡理工學院

新加坡理工學院(SP)成立於1954年，是新加坡第一所理工學院。學院擁有10個校區，為超過12,800名學生提供30門全日制文憑課程和3門普通入學課程。學院提供全面、切合實際且與產業相關的課程；創新型動態學習空間，以及採用成熟創意教學架構的各種海外課程。

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