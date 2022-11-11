正泰与新加坡理工学院合作，推动可持续能源发展

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--新加坡正在采取坚定行动，为建设可持续未来贡献自己的力量。为加强对联合国“2030年可持续发展议程”和《巴黎协定》的承诺，新加坡于2021年2月公布了《2030年绿色发展蓝图》，为尽快实现这些愿景设定了关键支柱。为实现在“能源重置”(Energy Reset)支柱中所设立的目标，新加坡需要实现能源转型创新，并在前沿的先进电气实验室中培训行业所需的人才。在新加坡理工学院(SP)举办的2022年区域工业交流会(RINC)上，正泰(CHINT)与新加坡理工携手，为新加坡带来绿色解决方案以及相关的研究和教学能力。

正泰的可持续能源发展解决方案

RINC 2022的主题围绕“能源可持续性与创新”展开。在“技术与创新”小组讨论中，正泰区域应用营销经理Benjamin Kho应邀分享了正泰在智能制造和工业互联领域的最佳实践，以及公司在光伏(PV)农业、光伏渔业和住宅光伏领域的经验，旨在为与会者提供该地区能源转型的新思路。

新加坡理工-正泰智能电力培训实验室

新加坡理工-正泰智能电力培训实验室在RINC 2022期间正式启用。此项合作旨在提升人们的技能和知识，为学生、终身学习者和新加坡理工员工提供当前行业所需的培训。通过该实验室，学生和参观者可以近距离接触智能能源领域所采用的最新技术和设备，在安全的真实环境中增强他们在节能、能源部署和碳减排方面的经验。

作为一家坚信通过培养人才实现创新发展的公司，正泰已经将其合作扩展到实习计划、技能培训和其他课程等方面，以加强行业人才的培养。

正泰亚太区市场总监Johnson Luu先生表示：“正泰积累了超过35年的全球经验，拥有一支由业界优秀工程师和研究科学家组成的团队，对此我们深感自豪。出于同样的原因，正泰始终致力于培养来自世界各地的人才，帮助重新构想智能能源解决方案。在新加坡，我们一直都在积极贡献我们的各种资源，为这座城市国家培养下一代优秀人才，以应对商业、政策、可持续性和智能城市转型等方面的挑战。我们将继续与新加坡理工学院以及其他本地教育机构携手合作，建立类似的合作伙伴关系。”

新加坡理工学院校长兼首席执行官Soh Wai Wah先生表示：“正泰与新加坡理工学院的战略合作关系将对新加坡的能源生态系统做出重要贡献，并建立成熟的人才培养渠道，支持社会实现可持续发展目标。我们将共同帮助新加坡打造一个可持续的绿色未来。”

新加坡理工学院区域工业交流会(RINC)是由理工学院牵头举办的年度本地思想领袖峰会。峰会汇集该地区的商界领袖和从业人员，来促进交流、合作和分享不同行业的专业知识、研究成果和解决方案。新加坡负责可持续发展和环境的国务部长Amy Khor博士出席并发表了开幕致辞，能源市场管理局首席执行官Ngiam Shih Chun先生发表了主题演讲。

关于正泰全球

正泰成立于1984年，业务涵盖智能电气、绿色能源、工业控制和自动化、智能建筑等领域，形成了围绕“电力”的全产业链优势。正泰在140多个国家和地区开展业务，2021年收入近161亿美元。

关于新加坡理工学院

新加坡理工学院(SP)成立于1954年，是新加坡第一所理工学院。学院拥有10个校区，为超过12,800名学生提供30门全日制文凭课程和3门普通入学课程。学院提供全面的、切合实际的、与行业相关的课程；创新型动态学习空间，以及采用成熟创意教学框架的各种海外课程。

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