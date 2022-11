AFYREN NEOXY signe un accord de distribution avec Excellentia sur le marché stratégique des arômes et parfums en Amérique du Nord

CLERMONT-FERRAND, France & LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution avec Excellentia, un des leaders de la distribution d'ingrédients naturels sur le marché des arômes et parfums en Amérique du Nord. Excellentia distribuera la gamme complète des acides naturels FLAVYREN™2 produits par AFYREN NEOXY, la première usine d'AFYREN.

Les acides organiques produits par AFYREN NEOXY sont issus de coproduits agricoles et ont des propriétés identiques aux ingrédients pétro-sourcés : il s'agit de molécules "drop-in". En effet, les acides biosourcés d'AFYREN peuvent être directement substitués aux molécules pétro-sourcées, sans impact sur les méthodes de production des clients.

AFYREN utilise un procédé breveté entièrement biomimétique, qui reproduit à l'échelle industrielle un processus de fermentation présent à l’état naturel depuis des millions d'années. Ce procédé utilise des micro-organismes naturels et est également entièrement circulaire. Il a été mis au point selon une approche "zéro déchet industriel" : l'eau est entièrement recyclée et le coproduit restant est utilisé comme un engrais organique riche en potassium, complétant ainsi le procédé circulaire.

« Cet accord permettra à AFYREN de répondre idéalement aux besoins de ce marché en pleine croissance dont les principaux acteurs sont de plus en plus demandeurs de produits naturels et biosourcés », déclare Nicolas SORDET, Directeur Général d'AFYREN. « Excellentia est le centre névralgique du marché nord-américain des arômes et parfums, établi et reconnu pour ses capacités de distribution ainsi que pour son expertise dans l'utilisation d'ingrédients naturels de haute qualité tels que les nôtres. »

Selon le rapport de Quadintel3, le marché mondial des arômes et parfums naturels représentait 9,15 milliards de dollars en 2021 et devrait connaitre un taux de croissance annuel de plus de 6% entre 2022 et 2029.

« L'objectif principal d'Excellentia, qui est de produire pour les arômes et parfums des ingrédients purs, naturels, propres et issus de l’agriculture biologiques, sera grandement amélioré par la gamme unique de produits FLAVYRENTM », déclare Tom Buco, président d'Excellentia. "De plus, notre expertise dans la fabrication et le développement de produits nous permettra de fournir des solutions personnalisées aux défis posés par nos clients pour les arômes et parfums. Nous sommes très enthousiastes à propos de cette collaboration et nous nous réjouissons des nombreuses années de développement futur. »

Cet accord avec un acteur américain témoigne de la forte demande mondiale de solutions biosourcées et confirme le bien-fondé de la volonté d'AFYREN de se développer à l'international afin de mieux servir ses clients et leurs marchés.

À propos d’AFYREN

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation de dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire. Cette production réplique à l’identique les propriétés des molécules équivalentes pétro-sourcées, largement utilisées dans les secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de la chimie fine. En proposant des alternatives naturelles à ces marchés stratégiques, AFYREN s’inscrit dans une économie bas carbone et propose une approche résolument circulaire avec l’utilisation d’une biomasse locale et le choix d’une implantation stratégique, au plus près de ses clients. Fruit de 10 années de recherche, l'innovation de rupture d'AFYREN lui vaut d'être lauréate du Concours Mondiale d'innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et d’être sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d’AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est. En 2022 l’usine AFYREN NEOXY ouvre ses portes. AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent depuis près de 100 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold. AFYREN a réalisé son introduction en Bourse en 2021 sur Euronext Growth® à Paris avec pour objectif d’accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

