PERNOD RICARD S’ASSOCIE AU PROGRAMME « PROFESSIONAL BAR TRAINING » POUR PROPOSER LES PREMIÈRES FORMATIONS QUALIFIANTES DE L’UNIVERS DU BAR

Communiqué de presse – Paris, le 08 novembre 2022

Pernod Ricard (Paris:RI) annonce aujourd’hui un partenariat avec le programme britannique Professional Bar Training (PBT), afin de donner jour à la toute première formation agréée en ligne, spécialement développée pour permettre aux professionnels du bar dans le monde de faire évoluer leur carrière.

Conçus par l’agence britannique Strange Hill, les cours extrêmement approfondis du PBT sont reconnus par la Confederation of Tourism and Hospitality et certifiés par l’Ofqual, organisme officiel de réglementation des examens et des qualifications professionnelles au Royaume-Uni. Ces cours peuvent être suivis partout et à tout moment, permettant aux professionnels du bar de les adapter aux horaires de travail parfois complexes dans l’industrie du bar, tout en améliorant leurs connaissances et en continuant à développer leur carrière.

Le PBT propose actuellement deux cursus : un certificat professionnel de bartending de niveau 2, et un diplôme national professionnel de gestion de bar de niveau 4. Le niveau 2, destiné aussi bien aux nouveaux acteurs du secteur qu’aux professionnels ayant jusqu’à deux ans d’expérience, est ouvert à toutes les personnes souhaitant devenir barman professionnel. La formation de niveau 4, conçue pour aider les barmen à évoluer vers la gestion d’un établissement, s’adresse à celles et ceux qui ont passé l’examen de niveau 2 ou qui disposent d’une qualification équivalente (par ex. : le Wine and Spirits Education Trust) et disposent d’au moins deux années d’expérience significatives dans le secteur. Le niveau 4 permet également aux diplômés d’être admis en deuxième année de cursus hôtelier, proposé par de nombreuses universités.

Tandis que d’autres métiers de la filière, comme ceux de chef cuisinier et de directeur d’hôtel, bénéficient depuis longtemps de qualifications et de plans de carrière clairement définis, les fonctions de barman et de gérant de bar n’ont jamais disposé de cursus spécifique permettant d’acquérir les compétences couvrant tous les aspects de leur profession. En outre, la plupart des cours de barman portant uniquement sur la connaissance des boissons et leurs techniques de préparation, le PBT couvre quant à lui des thématiques aussi importantes que la législation sur les licences, la vente et le marketing, ainsi que la gestion financière. Il intègre également pleinement les enseignements de Bar World of Tomorrow, une formation gratuite sur les pratiques durables et responsables du monde du bar, développée par Pernod Ricard en collaboration avec le collectif Trash et l’association Sustainable Restaurant. Suite au récent lancement du PBT, plus de 1 000 étudiants venus du Royaume-Uni, d’Inde, de Suède, de France, des États-Unis, des Émirats Arabes Unis, d’Irlande, d’Australie, de Singapour ou encore de Chine sont déjà inscrits au programme.

Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard, déclare : « Nous accompagnons la filière de l’hôtellerie et de la restauration depuis plusieurs décennies déjà. C’est un secteur essentiel à notre activité, qui est au cœur de la vie de nos consommateurs. Nous considérons donc qu’il est de notre responsabilité de soutenir la profession par tous les moyens possibles. Notre partenariat avec le PBT répond à un besoin métier spécifique identifié par nos clients du CHR. La formation continue et le développement du personnel répondent à une passion commune. L’excellence des expériences proposées à nos consommateurs est bénéfique tant pour nos clients que pour nos marques. Le PBT, formation agréée, permet à Pernod Ricard de soutenir, dans le monde entier, les personnes qui ont l’ambition d’intégrer la filière, avec une vraie qualification, facilitant leur mobilité et la possibilité de bénéficier d’une meilleure rémunération. »

Cairbry Hill, Directeur-Général de Strange Hill, ajoute : « Je suis ravi de m’associer à Pernod Ricard pour donner un nouvel élan à la formation des professionnels du bartending. La filière de l’hôtellerie fait face à une situation très tendue au niveau du recrutement, les opérateurs du monde entier étant confrontés à des postes vacants non pourvus, résultant en une pénurie de personnel et à un déficit de compétences. Le PBT permet aux néophytes de se former rapidement et aux professionnels chevronnés d’évoluer vers la fonction de gérant. Elle offre également aux employeurs la possibilité de développer au plus vite les compétences et les connaissances de leur personnel et, surtout, de les aider à retenir les talents. »

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22, possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux et dispose d’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur : plus de 240 de ses marques premium sont distribuées dans plus de 160 marchés. Ce portefeuille comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos de Strange Hill

L’agence Strange Hill, basée à Londres, développe de longue date des contenus de formation et des plateformes pédagogiques pour différentes marques de boissons internationales et des acteurs du CHR. Avec une présence historique dans ce secteur, l’entreprise a une parfaite maîtrise des outils de formation qui répondent aux besoins du personnel et des exploitants de bars à travers le monde. Strange Hill a développé le programme PBT de formation des professionnels du bar en collaboration avec de nombreux spécialistes de la filière.