Taeyoung E&C wybiera Rimini Street jako alternatywę dla wysokich kosztów i niskiej wartości dodanej świadczonego przez dostawcę wsparcia systemów Oracle ERP i baz danych o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy

Taeyoung E&C Selects Rimini Street to Replace Expensive and Low Value Vendor Support for its Mission-Critical Oracle ERP and Database Systems (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że firma Taeyoung Engineering & Construction, wiodący koreański dostawca usług z dziedziny inżynierii wodno-lądowej, rekreacji oraz usług nadawczych, wybrała Rimini Street jako alternatywę dla wysokich kosztów i niskiej wartości dodanej świadczonego przez dostawcę wsparcia systemów Oracle ERP i baz danych o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy.

Założona w 1973 r. firma Taeyoung E&C jest pionierem i liderem w dziedzinie inżynierii wodno-lądowej w Korei, wyspecjalizowanym w gospodarce wodno-ściekowej. Firma koncentruje się na realizacji projektów publicznych, w tym budowie autostrad, mostów, systemów odprowadzania wody oraz obiektów portowych.

W celu minimalizacji kosztów, uzyskania lepszego wsparcia w zakresie wykorzystywanych systemów Oracle, uproszczenia systemów informatycznych i umożliwienia inwestycji w innowacyjne projekty infrastrukturalne Cho Min-hee, dyrektor ds. IT w firmie Taeyoung Construction, zwrócił się do Rimini Street, szukając wsparcia w zakresie oprogramowania Oracle. Zmiana dostawcy na Rimini Street umożliwiła firmie znaczne oszczędności kosztów operacyjnych i zmniejszenie nakładów pracy niezbędnych do obsługi systemu ERP Oracle, zapewniając jednocześnie Taeyoung E&C wsparcie wyższej jakości o większej wartości dodanej, a tym samym umożliwiając firmie przekierowanie środków i nakładów na realizację krytycznych projektów infrastrukturalnych.

– W świetle przedłużającej się pandemii COVID-19 coraz bardziej nurtował nas problem optymalizacji kosztów operacyjnych naszych rozwiązań informatycznych – powiedział Cho. – Zauważyliśmy, że koszt konserwacji naszego pakietu Oracle E-Business Suite i baz danych świadczonej przez dostawcę oprogramowania pochłaniał znaczną część naszego budżetu operacyjnego na zasoby IT.

Firma Taeyoung E&C nawiązała współpracę z Rimini Street, pragnąc objąć kontrolę nad realizacją strategii w zakresie rozwiązań informatycznych dzięki zastosowaniu spersonalizowanej, szytej na miarę inteligentnej ścieżki Smart Path umożliwiającej firmie realizację założonych celów. Obecnie zyskała ona możliwość aktywnego reagowania na problemy związane ze spadkiem wydajności, ograniczając jednocześnie koszty utrzymania ERP i unikając kosztownych, zbędnych aktualizacji oprogramowania forsowanych przez dostawcę w celu zachowania pełnego zakresu wsparcia.

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, firma Taeyoung E&C otrzymuje wsparcie lokalnego, dedykowanego głównego konsultanta technicznego (PSE) wraz z globalnym zespołem specjalistów funkcjonalnych i technicznych. Taeyoung E&C korzysta również z wiodącej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi, która przewiduje 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich niecierpiących zwłoki zdarzeń o priorytecie 1 przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok.

– Taeyoung E&C powierza Rimini Street swoje firmowe systemy oprogramowania o znaczeniu krytycznym dla prowadzonej działalności, co umożliwia pracownikom działu IT firmy koncentrację na innowacjach i inwestycjach strategicznych – powiedział Hyungwook „Kevin” Kim, regionalny dyrektor generalny w Rimini Street Korea. – Rimini Street wspiera wiodące podmioty w branży, takie jak Taeyoung, w odzyskiwaniu kontroli nad strategią w zakresie IT, napędzaniu wzrostu i koncentracji na inicjatywach dostosowanych do celów biznesowych za pomocą spersonalizowanej inteligentnej ścieżki Smart Path opracowanej przez Rimini Street.

Zamiast borykać się z problemami związanymi z migracją i presją aktualizacji ze strony dostawcy oprogramowania, firma może teraz zachować stabilną, niezawodną i zgodną z przepisami działalność w zakresie krytycznych systemów baz danych i aplikacji Oracle przez co najmniej 15 kolejnych lat po przejściu na usługi wsparcia Rimini Street bez wymogu dokonywania jakichkolwiek aktualizacji. Zapominając o czasochłonnym wsparciu Oracle, pracownicy działu IT firmy mogą teraz skoncentrować się na strategicznych priorytetach biznesowych. A w razie konieczności uzyskania wsparcia dla obsługiwanych aplikacji Oracle mogą liczyć na obszerne doświadczenie Rimini Street w zakresie konkretnych aplikacji oraz jej zdolności techniczne w celu szybkiej analizy i rozwiązania zaistniałych problemów.

– Dzięki Rimini Street zyskaliśmy możliwość wysoce dynamicznego reagowania w oparciu o wiodący w branży, innowacyjny model wsparcia, któremu towarzyszy nastawienie na aktywne rozwiązywanie problemów – powiedział Cho. – Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość inwestycji w dalszą współpracę z Rimini Street jako strategicznym partnerem w dziedzinie rozwiązań informatycznych.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 800 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

