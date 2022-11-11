Taeyoung E&C選擇Rimini Street來取代收費高昂的低價值供應商，為其任務關鍵型甲骨文企業資源規劃和資料庫系統提供支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文(Oracle)和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，韓國土木工程、休閒和廣播業務的領導者Taeyoung Engineering & Construction已選擇Rimini Street來取代收費高昂的低價值供應商，為其任務關鍵型甲骨文企業資源規劃(Oracle ERP)和資料庫系統提供支援服務。

Taeyoung E&C成立於1973年，是韓國土木工程的先驅和領導者，其專長為水務和污水管理。該公司的業務集中於公共專案，包括公路、橋樑、排水系統和港口設施建設等。

為盡可能降低成本，讓其甲骨文系統得到更好的支援服務，簡化IT系統，以及創造機會投資於創新型基礎架構專案，Taeyoung Construction 的IT總監Cho Min-hee決定改由Rimini Street為其提供甲骨文軟體支援服務。變更之後，Rimini Street幫助該公司節省了大量營運成本，減少了Oracle ERP系統的人力需求，同時為Taeyoung E&C提供了更高的支援品質和價值，使該公司能夠將節省的成本和勞動力重新部署到關鍵基礎架構專案中。

Cho表示：「隨著新冠疫情繼續蔓延，我們在最佳化IT營運成本方面的需求也日益迫切。我們注意到，由軟體供應商提供服務的甲骨文電子商務套件(E-Business Suite)和資料庫的維護成本，占了我們IT營運預算的很大比例。」

Taeyoung E&C與Rimini Street攜手合作，透過客製化的智慧路徑(Smart Path)完全掌控自身的IT藍圖，以逐步實現該公司的各種目標。該公司目前正積極主動地解決效能退化問題，減少ERP維護成本，並避免應軟體供應商要求而實施的費用高昂且不必要的升級。在軟體供應商看來，該公司只有進行這些升級，才能繼續獲得全面的支援服務。

與Rimini Street的其他客戶一樣，Taeyoung E&C也獲得了專屬的本地首席支援工程師(PSE)，這些工程師由全球功能和技術專家團隊作為強大後盾。Taeyoung E&C還受惠於Rimini Street業界領先的服務層級保證，即全天候對一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不超過10分鐘。

Rimini Street韓國區域總經理Hyungwook “Kevin” Kim表示：「Taeyoung E&C現在將任務關鍵型企業軟體系統委託給Rimini Street，並能夠讓IT人員轉而專注於創新和策略投資。Rimini Street幫助像Taeyoung這樣的產業領導者重新獲得對其IT藍圖的控制權，以此推動成長，並能夠透過客製化的Rimini Street智慧路徑專注於與業務目標一致的各種計畫。」

改用Rimini Street支援服務後，Taeyoung E&C現在無需應對軟體供應商施加的移轉和升級壓力，可以穩定、可靠、以合規方式再營運其關鍵的甲骨文應用軟體和資料庫系統至少15年，期間不需要進行任何升級。公司內部IT人員也得以擺脫耗時的甲骨文應用軟體支援工作，現在可以專注於策略業務重點。當團隊需要甲骨文應用軟體支援時，他們可以依靠Rimini Street深厚的特定應用軟體經驗和工程人才來快速分析和解決問題。

Cho表示：「我們得到了Rimini Street根據業界領先的創新支援模式的超敏捷回應，以及積極主動的問題解決方法。我們期待與策略IT合作夥伴Rimini Street一起投資未來。」

如需深入瞭解Rimini Street的超快回應服務組合，請造訪riministreet.com/solutions。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，也是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。如今，來自各行各業超過4,200家的財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，並透過Twitter、Facebook和LinkedIn聯絡我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，股票回購計畫（如有）下的回購數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和向任何其他利率基準轉換的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為因應新冠疫情所採取的措施；Rimini Street營運業務環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，如通膨、利率上升和外匯匯率變化，以及影響Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；我們的客戶和潛在客戶面臨的企業軟體管理和支援環境的演變，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；待決訴訟或任何新訴訟辯護方面的不利進展和與之相關的費用；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅收狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用我們的產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營結果的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的合約續簽週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年11月2日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」及「關於前瞻性陳述的警告性聲明」項下所討論的內容，以及Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件不時對此等內容的更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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