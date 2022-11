De grands marques canadiennes s'associent à Afterpay juste à temps pour les fêtes

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Afterpay, le chef de file des paiements « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL), a annoncé aujourd'hui qu'ils accueilleront plusieurs marques et compagnies de chaussures au Canada, notamment Blondo, Dolce Vita, Fragrance Canada, HAVEN, Pilgrim, Vessi et VSP – offrant aux consommateurs un moyen plus souple et pratique de payer tous leurs achats de fêtes.

Les consommateurs utilisent de plus en plus BNPL pour gérer leurs finances et leurs achats quotidiens. Environ 39 pour cent des consommateurs nord-américains ont indiqué avoir utilisé BNPL en raison de la pandémie et de l'inflation. À l'approche de la saison des achats des fêtes, Afterpay s'associe à d'autres marques pour offrir aux consommateurs canadiens une méthode de paiement flexible pour acheter des cadeaux à leur famille et à leurs amis.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces nouvelles marques à la plateforme d'Afterpay et d'offrir aux consommateurs canadiens la possibilité de magasiner avec plus de possibilités de payer de façon responsable et flexible, » déclare Ryann Carruthers, directrice générale, Afterpay Canada. « À l'approche de la période des achats, nos partenaires marchands peuvent également compter sur une augmentation du trafic et des ventes en attirant la clientèle d'Afterpay, composée de jeunes acheteurs fidèles. »

Les nouveaux commerçants rejoindront le réseau d'Afterpay, qui compte 144 000 détaillants et marques1 dans le monde entier, et qui permet aux clients de recevoir des articles immédiatement et de payer au fur et à mesure, sans frais. Avec plus de 20 millions de clients dans le monde2, les commerçants profitent de la clientèle très engagée d'Afterpay, composée d'acheteurs de la génération Z et la génération millénaire.

Depuis Septembre, Square s'est également intégré, de manière transparente, à Afterpay avec ses produits de commerce électronique à travers le Canada, débloquant la fonctionnalité BNPL pour des centaines de milliers de vendeurs. Les transactions de Square et d'Afterpay ont une valeur moyenne de transaction plus élevée de 70 pour cent² par rapport aux autres méthodes de paiement, ce qui contribue à augmenter les revenus pendant la période des fêtes.

À propos d’Afterpay Limited

Afterpay transforme la façon dont nous payons en permettant à tout un chacun d'acheter des produits immédiatement et de payer au fil du temps - permettant ainsi des dépenses simples, transparentes et responsables. Nous avons pour mission d'alimenter une économie dans laquelle tout le monde est gagnant.

Afterpay est proposé par des milliers de détaillants préférés dans le monde et utilisé par des millions de clients actifs dans le monde. Afterpay est actuellement disponible en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne, où il est connu sous le nom de Clearplay. Afterpay est une filiale à part entière de Block, Inc. (NYSE : SQ).