Lineage Logistics延長與美國環保局的SmartWay®運輸合作專案

密西根州諾維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球規模居首的創新型溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案供應商Lineage Logistics, LLC（簡稱Lineage或「公司」）今天宣布，公司已續簽了美國環保局(EPA)的SmartWay運輸合作專案。該專案為評估貨物在供應鏈中的環境影響和能源效率提供了架構，以便合作的企業能夠減少環境足跡。

2004年推出的SmartWay專案透過測量、改善貨運效率並設立對應基準，幫助各公司推動供應鏈的永續發展。此外，該專案還幫助公司選擇更有效率的貨運公司、運輸模式、設備和營運策略，以提高供應鏈的永續性。

Lineage Logistics物流部執行副總裁Greg Bryan表示：「Lineage認識到了我們產業在創造和推動供應鏈永續發展方面所蘊含的機會。我們期待著與環保局和承運夥伴合作，進一步減少排放並提高能源效率。我們很高興能引領產業的發展。這種合作關係再次表明我們有志成為一家更好、更負責任的公司，幫助向全世界輸送糧食。」

Lineage加入了由近4,000個SmartWay合作夥伴組成的網路，其中包括運貨商、物流公司、卡車、鐵路、駁船和複合運送公司。迄今為止，SmartWay合作夥伴已經節約了大量能源，包括3.36億桶石油——相當於消除了超過2,100萬個家庭一年的能源使用量——等同於節約了448億美元的燃料成本。SmartWay專案還幫助參與該計畫的公司避免排放1.43億公噸的二氧化碳、270萬短噸的氮氧化物(NOx)和11.2萬短噸的懸浮顆粒(PM)。

自2015年以來，Lineage實施了遠大的能耗降低措施，並制定了可量化和有影響力的目標。這些目標與公司改善食品供應鏈以消除浪費並助力向世界運輸糧食的目標相一致。這種夥伴關係將幫助公司實現到2040年達到淨零碳排放的目標，比《巴黎協定》的要求提前十年。

有關SmartWay合作關係的資訊，請造訪：www.epa.gov/smartway。

關於Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球領先的溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案供應商之一。其全球網路由400多處坐落在戰略性位置的設施組成，總容量超過20億立方英尺，廣泛分布於北美、歐洲和亞太區的19個國家。Lineage在端對端物流解決方案方面的產業領先專長，無與倫比的不動產網路及對創新技術的開發與部署，有助於提升配送效率，推動永續發展，並減少供應鏈浪費。最重要的是，作為Feeding America富有遠見的合作夥伴，Lineage幫助為全世界提供糧食。憑藉產業領先的創新和永續計畫，Lineage在2021年CNBC顛覆性企業50大(2021 CNBC Disruptor 50)榜單中名列第17位；在《快公司》(Fast Company)雜誌2019全球最具創新力企業榜單上榮膺資料科學企業榜首，綜合排名第23位。此外，Lineage還入選了《財星》雜誌2020年改變世界榜單。Lineage入選2022年美國最佳管理公司榜單，這是Deloitte Private和《華爾街日報》對在策略規劃和執行、企業文化和財務結果方面表現出色的私人公司的一項認可。(www.lineagelogistics.com)

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。