Lineage Logistics延长与美国环保局的SmartWay®运输合作项目

密歇根州诺维--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球规模居首的创新型温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案供应商Lineage Logistics, LLC（简称“Lineage”或“公司”）今天宣布，公司已续签了美国环保局(EPA)的SmartWay运输合作项目。该项目为评估货物在供应链中的环境影响和能源效率提供了框架，以便合作的企业能够减少环境足迹。

2004年推出的SmartWay项目通过测量、改善货运效率并设立相应基准，帮助各公司推进供应链的可持续发展。此外，该项目还帮助公司选择更有效的货运公司、运输模式、设备和运营策略，以提高供应链的可持续性。

Lineage Logistics物流部执行副总裁Greg Bryan表示：“Lineage认识到了我们行业在创造和推进供应链可持续发展方面所蕴含的机遇。我们期待着与环保局和承运伙伴合作，进一步减少排放并提高能源效率。我们很高兴能引领行业的发展。这种合作关系再次表明我们有志成为一家更好、更负责任的公司，帮助向全世界输送粮食。”

Lineage加入了由近4,000个SmartWay合作伙伴组成的网络，其中包括运货商、物流公司、卡车、铁路、驳船和多式联运公司。迄今为止，SmartWay合作伙伴已经节约了大量能源，包括3.36亿桶石油——相当于消除了超过2,100万个家庭一年的能源使用量——等同于节约了448亿美元的燃料成本。SmartWay项目还帮助参与该计划的公司避免排放1.43亿公吨的二氧化碳、270万短吨的氮氧化物(NOx)和11.2万短吨的颗粒物(PM)。

自2015年以来，Lineage实施了雄心勃勃的能耗降低举措，并制定了可量化和有影响力的目标。这些目标与公司改善食品供应链以消除浪费并助力向世界运输粮食的目标相一致。这种伙伴关系将帮助公司实现到2040年达到净零碳排放的目标，比《巴黎协定》的要求提前十年。

有关SmartWay合作关系的信息，请访问：www.epa.gov/smartway。

关于Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球领先的温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商之一。其全球网络由400多处坐落在战略性位置的设施组成，总容量超过20亿立方英尺，广泛分布于北美、欧洲和亚太区的19个国家。Lineage在端到端物流解决方案方面的行业领先专长，无与伦比的不动产网络及对创新技术的开发与部署，有助于提升配送效率，推进可持续发展，并减少供应链浪费。最重要的是，作为Feeding America富有远见的合作伙伴，Lineage帮助为全世界提供粮食。凭借行业领先的创新和可持续计划，Lineage在2021年CNBC颠覆性企业50强(2021 CNBC Disruptor 50)榜单中名列第17位；在《快公司》(Fast Company)杂志2019全球最具创新力企业榜单上荣膺数据科学企业榜首，综合排名第23位。此外，Lineage还入选了《财富》杂志2020年改变世界榜单。Lineage入选2022年美国最佳管理公司榜单，这是Deloitte Private和《华尔街日报》对在战略规划和执行、企业文化和财务结果方面表现出色的私营公司的一项认可。(www.lineagelogistics.com)

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