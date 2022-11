Lineage Logistics prolonge sa participation au partenariat SmartWay® Transport de l'Agence américaine de protection de l'environnement

NOVI, Michigan, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), l'un des fournisseurs de solutions logistiques et FPI industrielles à température contrôlée les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd'hui avoir renouvelé sa participation au partenariat SmartWay Transport de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Ce programme définit un cadre pour évaluer le bilan environnemental et le rendement énergétique des marchandises qui transitent dans les chaînes logistiques afin que les entreprises partenaires puissent diminuer leur empreinte environnementale.

Instauré en 2004, le programme SmartWay aide les entreprises à optimiser la durabilité de leur chaîne logistique en mesurant, comparant et améliorant l'efficacité du transport de marchandises. Il facilite également la tâche des entreprises pour sélectionner des transporteurs, modes de transport, équipements et stratégies opérationnelles plus efficaces afin de durabiliser au mieux leur chaîne d'approvisionnement.

« Chez Lineage, nous connaissons l'opportunité qu'a notre industrie de mettre en place une chaîne logistique plus durable et sommes impatients de travailler avec l'EPA et nos partenaires transporteurs en vue de diminuer encore nos émissions et d'augmenter notre efficacité énergétique » a affirmé Greg Bryan, VPE Logistique chez Lineage Logistics. « Nous sommes emballés à l'idée de montrer le chemin à l'industrie et ce partenariat est un exemple supplémentaire de notre ambition de devenir une entreprise meilleure, plus responsable, qui aide à nourrir le monde ».

Lineage rejoint près de 4000 partenaires au sein du réseau SmartWay, dont des affréteurs, des sociétés de logistique ainsi que des transporteurs routiers, ferroviaires, fluviaux et multimodaux. D'ores et déjà, les partenaires SmartWay ont contribué à la réalisation d'économies d'énergie considérables : 336 millions de barils de pétrole (soit l'énergie consommée annuellement par plus de 21 millions de foyers) et 44,8 milliards de dollars en coûts de carburant. Le programme SmartWay a également permis aux entreprises participantes d'éviter l'émission de 143 millions de tonnes métriques de CO2, 2,7 millions de tonnes courtes d'oxydes d'azote (NOx) et 112 000 tonnes courtes de particules.

Depuis 2015, Lineage a pris des mesures ambitieuses pour réduire sa consommation d'énergie en se fixant des objectifs relevés et quantifiables en phase avec sa volonté de transformer la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour éradiquer le gaspillage et nourrir la planète. Ce partenariat aidera la Société à atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant l'Accord de Paris.

Pour plus d'infos sur le partenariat SmartWay Transport : www.epa.gov/smartway.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est le plus grand fournisseur de solutions logistiques et FPI industrielles à température contrôlée au monde. La Société possède un réseau mondial de plus de 400 installations localisées à des emplacements stratégiques pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes (185 800 000 m2), couvrant 20 pays à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Lineage possède une expertise leader du secteur en matière de solutions logistiques de bout en bout, un réseau immobilier inégalé, et développe et déploie des technologies innovantes. Cela permet d'augmenter l'efficacité de la distribution, de promouvoir la durabilité, de minimiser les pertes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, et surtout, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir le monde. En reconnaissance des innovations de pointe et des initiatives de durabilité de la Société, Lineage a été classée N°17 sur la liste « 2021 CNBC Disruptor 50 », 1re société en science des données et 23e au classement général, sur la liste 2019 des entreprises les plus innovantes du monde de Fast Company, en plus de figurer sur la liste Change The World de Fortune en 2020. Lineage fait partie des « Sociétés les mieux gérées des États-Unis en 2022 », une distinction de Deloitte Private et du Wall Street Journal réservée aux entreprises privées qui brillent par leur planification et exécution stratégiques, leur culture d'entreprise et leurs résultats financiers. (www.lineagelogistics.com)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.