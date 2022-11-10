Andersen Global深化在英國的合作；擴大服務模式以納入估價業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與鑑價和顧問公司European Valuations簽署合作協定，進而擴大在英國的業務，並為其歐洲平臺增添估價能力。

European Valuations在倫敦、伯明罕和曼徹斯特經營業務，提供全方位的估價解決方案，並專精於商業資產估價和資產處置。在Gordon Titley和Dan Edgar的領導下，該公司與各行各業的客戶合作。其客戶包括資產擔保貸款人、金融機構、私募股權公司、企業、債務和重整顧問。

Gordon表示：「與客戶密切合作並確保維持高品質的工作，一直是我們業務模式的核心。與Andersen Global的合作凸顯出我們持續致力於為客戶服務，努力成為英國和歐洲首屈一指的估價服務提供者。結合雙方的市場專長和互相契合的全球資源，我們將繼續提供優質、可靠、客製化的解決方案，以進一步加強客戶關係。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Gordon和他的團隊為我們在該地區的工作帶來獨特的視野，並與我們的價值觀緊密契合。European Valuations的加入是我們多專業服務模式的重要組成部分，將為我們的業務增加競爭優勢。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾13,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾390個地點發展業務。

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