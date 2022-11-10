Andersen Global深化在英国的合作；扩大服务模式以纳入评估业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与评估和咨询公司European Valuations签署合作协议，以扩大在英国的业务，并为其欧洲平台增添评估能力。

European Valuations在伦敦、伯明翰和曼彻斯特开展业务，提供全方位的评估解决方案，并专长于商业资产评估和资产处置。在Gordon Titley和Dan Edgar的领导下，该公司与各行各业的客户合作。其客户包括资产担保贷款人、金融机构、私募股权公司、企业、债务和重组顾问。

Gordon表示：“与客户密切合作并确保维持高质量的工作，一直是我们业务模式的核心。与Andersen Global的合作凸显出我们的承诺，及持续致力于为客户服务，努力成为英国和欧洲的领先评估服务提供商。结合双方的市场专长和互相契合的全球资源，我们将继续提供优质、可靠、个性化的解决方案，以进一步加强客户关系。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Gordon和他的团队为我们在该地区的工作带来了独特的视角，并与我们的价值观紧密契合。European Valuations的加入是我们多学科服务模式的重要组成部分，将为我们的业务增加竞争优势。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾13,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾390个地点开展业务。

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