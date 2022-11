Andersen Global fortalece os laços com o Reino Unido; expande modelo de atendimento para incluir valoração

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global amplia sua presença no Reino Unido através de um acordo de colaboração com a firma de avaliação e consultoria European Valuations, adicionando recursos de valoração à sua plataforma europeia.

Com operação em Londres, Birmingham e Manchester, a European Valuations fornece soluções completas de valoração e se especializa em valoração de ativos empresariais e alienação de ativos. Liderada por Gordon Titley e Dan Edgar, a firma trabalha com clientes em uma ampla gama de setores, incluindo credores baseados em ativos, instituições financeiras, sociedades de participação, corporações e consultores de dívida e reestruturação.

“Trabalhar próximo dos clientes e manter a consistência na qualidade do nosso trabalho sempre esteve no cerne do nosso modelo de negócios”, afirmou Gordon. “Colaborar com a Andersen Global destaca o nosso compromisso constante com o atendimento ao cliente e para nos tornar o principal fornecedor de serviços de valoração no país e na Europa. Com a combinação da nossa expertise de mercado e recursos globais alinhados, continuaremos fornecendo soluções confiáveis, personalizadas e de alta qualidade que fortalecerão ainda mais os relacionamentos com nossos clientes.”

“O Gordon e a sua equipe oferecem uma perspectiva única ao nosso trabalho na região, e estão bastante alinhados com os valores da nossa firma”, afirmou o presidente da Andersen Global e o CEO da Andersen, Mark Vorsatz. “A adição da European Valuations é um componente importante do nosso modelo de atendimento multidisciplinar e acrescenta outra vantagem competitiva ao nosso negócio.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas membros juridicamente independentes e separadas, compostas de profissionais nas áreas jurídica e fiscal ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela firma membro americana Andersern Tax LLC, a Andersen Global agora tem mais de 13.000 profissionais globalmente e uma presença em mais de 390 locais através de suas firmas membro e colaboradoras.

