Andersen Global renforce ses liens avec le Royaume-Uni et étend son modèle de service à l'évaluation

Andersen Global consolide sa présence au Royaume-Uni grâce à un accord de collaboration avec la société d'évaluation et de conseil European Valuations, ajoutant ainsi des capacités d'évaluation à sa plate-forme européenne.

Implantée à Londres, Birmingham et Manchester, European Valuations fournit des solutions d'évaluation complètes et se spécialise dans l'évaluation des actifs des entreprises et les cessions d'actifs. Dirigée par Gordon Titley et Dan Edgar, la société travaille avec des clients dans un large éventail d'industries, y compris des prêteurs basés sur des actifs, des institutions financières, des sociétés de capital-investissement, des sociétés, des conseillers en matière de dette et de restructuration.

« Collaborer étroitement avec les clients et maintenir la constance de la qualité de notre travail ont toujours été au cœur de notre modèle d'entreprise, » a déclaré Gordon. « La collaboration avec Andersen Global souligne notre engagement continu envers le service à la clientèle et notre volonté de devenir le principal fournisseur de services d'évaluation dans le pays et en Europe. Grâce à notre expertise combinée du marché et à nos ressources mondiales alignées, nous continuerons à fournir des solutions de haute qualité, fiables et personnalisées qui renforceront davantage nos relations avec nos clients. »

« Gordon et son équipe apportent une perspective unique à notre travail dans la région et sont étroitement alignés sur les valeurs de notre entreprise, » a déclaré Mark Vorsatz, Président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « L'ajout d'European Valuations est une composante importante de notre modèle de service multidisciplinaire et ajoute un autre avantage concurrentiel à notre activité. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 13 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 390 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

