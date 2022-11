Jämtkraft sélectionne Hansen pour réguler ses opérations du marché énergétique

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN), un chef de file mondial de logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et de la communication, a le plaisir d'annoncer le prolongement de son partenariat avec Jämtkraft. Dans le cadre de cet accord, l'acteur suédois des services publics élargira l'utilisation de Hansen Trade afin de couvrir la régulation de ses opérations du marché énergétique (mFRR). Avec ce nouveau développement, Jämtkraft étend la portée de son accord avec Hansen, qui visait à l'origine le suivi automatisé journalier des opérations de négociations et de positions avec Hansen Trade.

Le module de régulation énergétique de Hansen Trade permet à Jämtkraft d'évoluer sur le marché de la régulation énergétique, sur la base des nouvelles normes de communication du modèle d'équilibrage nordique. Il est également intégré à d'autres systèmes de Jämtkraft, permettant ainsi la rationalisation des opérations de négociation. La résolution en 15 minutes et d'autres nouvelles fonctionnalités ajoutées par le modèle d'équilibrage nordique incitent davantage d'entreprises du secteur énergétique à se concentrer sur la numérisation et l'optimisation des process relatifs aux négociations.

Andreas Wiklander, responsable des opérations, Jämtkraft: "Plus tôt dans l'année, nous avons démarré notre relation avec Hansen en lançant les modules Day-Ahead Trading et Position Monitoring de Hansen Trade. Nous sommes bien sûr satisfaits du produit, mais ce qui différencie vraiment Hansen réside dans son approche souple et orientée client. Il était dès lors logique pour nous d'étendre la portée de notre utilisation de Hansen Trade afin de réguler nos opérations du marché énergétique. Hansen Trade nous permet non seulement de rationaliser les processus, mais aussi de concrétiser la valeur potentielle de nos actifs de production grâce à des outils de négociation modernes."

John May, président de division, énergie et services publics, Hansen: "Le marché mondial des négociations énergétiques n'a jamais été autant actif et dans tous les esprits. C'est là que les influences macro-géopolitiques et la réglementation rencontrent chaque jour la réalité de sources énergétiques de plus en plus variées et un approvisionnement dynamique. Hansen Trade permet aux acteurs progressistes tels que Jämtkraft d'évoluer avec une réactivité et une confiance sans précédent. La récente expansion de ce partenariat, et notre volume croissant de travail avec des clients semblables dans la région nordique, témoignent du rôle vital joué par Hansen Trade et la valeur unique de son architecture modulaire et polyvalente."

Pour plus d'informations sur Hansen Technologies, veuillez visiter www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 600 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser les données client, et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.hansencx.com

À propos de Jämtkraft

Jämtkraft AB est une société de services publics basée à Jämtland, en Suède, détenue par les municipalités d'Åre, Krokom et Östersund. Jämtkraft AB se spécialise dans la production, la distribution et la vente d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux dans toute la Suède. Le chauffage urbain renouvelable fait également partie de son portefeuille. Jämtkraft AB accorde de longue date la priorité à la durabilité et à un mode de vie intelligent en termes d'environnement, dans le cadre d'une activité pérenne.

Pour plus d'informations, visitez https://www.jamtkraft.se/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.