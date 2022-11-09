雪佛龍和JERA在亞太區和美國發展低碳解決方案

休斯頓和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雪佛龍公司(Chevron Corporation, NYSE: CVX)透過其雪佛龍新能源事業部與JERA就多個低碳機會展開合作，包括生產製造；碳捕獲、利用和儲存；以及新技術商業化，主要專注於美國和亞太市場。

兩家公司已經簽署了一份聯合研究協議，探討在澳洲共同開發低碳燃料的可能性，並將進行一項可行性研究，預計在2023年完成。擬定在該地區生產的低碳燃料將尋求利用雪佛龍的液化天然氣(LNG)和碳捕獲與封存(CCS)相關知識和經驗。

作為雙方所關注的整個氫價值鏈（包括生產、出口和運輸）的一部分，雪佛龍和JERA還將在美國研究液體有機氫載體(LOHC)。LOHC有可能實現高效率的氫運輸和長期儲能應用，本質上是使用氫作為電池來隨選提供低碳能源。出於對LOHC的關注，雪佛龍和JERA都投資了Hydrogenious LOHC技術。

雪佛龍新能源總裁Jeff Gustavson表示：「雪佛龍和JERA已經展開合作，以液化天然氣的形式為我們的客戶提供經濟實惠的可靠能源，我們很高興有機會進一步促進雙方關係，因為我們找到了提供更清潔能源的機會。夥伴關係對於實現低碳目標至關重要，我們相信雪佛龍有足夠的人員、資產和客戶來幫助推動全球性解決方案。」

JERA公司副總裁Yukio Kani表示：「我們相信，加強與雪佛龍公司的合作，不僅能為兩家公司拓展商業機會，還將為亞太區和美國的穩定能源供應做出貢獻，從而幫助向脫碳社會過渡。」

關於雪佛龍

雪佛龍是世界領先的綜合能源公司之一。我們認為，平價、可靠和更清潔的能源對於實現一個更加繁榮和永續的世界至關重要。雪佛龍生產原油和天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑；並開發可提升我們的業務和產業的技術。我們專注於降低營運中的碳強度，在傳統業務的基礎上發展低碳業務。如需瞭解更多資訊，請造訪www.chevron.com。

關於JERA

JERA成立於2015年，是日本兩大電力公司——東京電力燃料及電力株式會社和中部電力公司的平等合資企業，生產的電力約占日本全部電力的30%。JERA是一家具有全球影響力的能源公司，從參與液化天然氣上游專案和燃料採購，到燃料運輸和發電，公司在整個能源供應鏈中都具有優勢和實力。JERA代表著日本新時代的能源。公司將勇於接受挑戰，力爭在2050年前實現其國內和海外業務的二氧化碳淨零排放，並以對環境和社會負責的方式支持能源轉型。如需瞭解更多詳情，請造訪https://www.jera.co.jp/english/

與《1995年私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性陳述

本新聞稿包含有關雪佛龍營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述根據管理階層對石油、化學品和其他能源相關產業的當前預期、估計和預測。諸如「預期」、「期望」、「打算」、「計畫」、「指標」、「進展」、「承諾」、「驅動」、「旨在」、「預測」、「預計」、「認為」、「接近」、「尋求」、「預定」、「估計」、「定位」、「追求」、「能夠」、「可能」、「或許」、「應該」、「將」、「預算」、「展望」、「趨勢」、「指引」、「專注」、「有望」、「目標」、「目的」、「策略」、「機會」、「準備好」、「潛力」、「雄心」、「希望」等字詞以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發布之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於新資訊的出現、未來事件或其他原因，雪佛龍均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場條件而導致的生產減少；石油輸出國組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；技術進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在國經濟、法規和政治環境的變化；國內外一般經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對該衝突的反應；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或主管機關的行為；探勘支出的時間；原油提升的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕獲和抵消市場的發展；公司供應商、廠商、合作夥伴和股權關聯公司的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法實現預期的淨產量；計畫專案的開發、建設或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為原因，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規例及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生的或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協議、國家或地區立法和法規措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減值可能產生的收益和損失；政府強制銷售、資產分割、資本重整、稅收和稅務稽核、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外匯兌美元匯率的波動；高通膨及相關影響；公司流動性和債務市場准入的重大減少；獲得執行資本分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票回購計畫和股息支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕全球能源產業營運中固有的風險和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年報第20至25頁「風險因素」標題下列出的因素，以及在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

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