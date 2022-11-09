雪佛龙和JERA在亚太区和美国发展低碳解决方案

休斯顿和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雪佛龙公司(Chevron Corporation, NYSE: CVX)通过其雪佛龙新能源事业部与JERA就多个低碳机会开展合作，包括生产制造；碳捕获、利用和储存；以及新技术商业化，主要专注于美国和亚太市场。

两家公司已经签署了一份联合研究协议，探讨在澳大利亚共同开发低碳燃料的可能性，并将进行一项可行性研究，预计在2023年完成。拟定在该地区生产的低碳燃料将寻求利用雪佛龙的液化天然气(LNG)和碳捕获与封存(CCS)相关知识和经验。

作为双方所关注的整个氢价值链（包括生产、出口和运输）的一部分，雪佛龙和JERA还将在美国研究液体有机氢载体(LOHC)。LOHC有可能实现高效的氢运输和长期储能应用，本质上是使用氢作为电池来按需提供低碳能源。出于对LOHC的关注，雪佛龙和JERA都投资了Hydrogenious LOHC技术。

雪佛龙新能源总裁Jeff Gustavson表示：“雪佛龙和JERA已经开展合作，以液化天然气的形式为我们的客户提供负担得起的可靠能源，我们很高兴有机会进一步推进双方关系，因为我们找到了提供更清洁能源的机会。伙伴关系对于实现低碳目标至关重要，我们相信雪佛龙有足够的人员、资产和客户来帮助推动全球性解决方案。”

JERA公司副总裁Yukio Kani表示：“我们相信，加强与雪佛龙公司的合作，不仅能为两家公司拓展商业机会，还将为亚太区和美国的稳定能源供应做出贡献，从而帮助向脱碳社会过渡。”

关于雪佛龙

雪佛龙是世界领先的综合能源公司之一。我们认为，平价、可靠和更清洁的能源对于实现一个更加繁荣和可持续的世界至关重要。雪佛龙生产原油和天然气；制造运输燃料、润滑油、石化产品和添加剂；并开发可提升我们的业务和行业的技术。我们专注于降低运营中的碳强度，在传统业务的基础上发展低碳业务。如需了解更多信息，请访问www.chevron.com。

关于JERA

JERA成立于2015年，是日本两大电力公司——东京电力燃料及电力株式会社和中部电力公司的平等合资企业，生产的电力约占日本全部电力的30%。JERA是一家具有全球影响力的能源公司，从参与液化天然气上游项目和燃料采购，到燃料运输和发电，公司在整个能源供应链中都具有优势和实力。JERA代表着日本新时代的能源。公司将勇于接受挑战，力争在2050年前实现其国内和海外业务的二氧化碳净零排放，并以对环境和社会负责的方式支持能源转型。如需了解更多详情，请访问https://www.jera.co.jp/english/

与《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款界定的前瞻性信息有关的警示性陈述

本新闻稿包含有关雪佛龙运营和能源转型计划的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对石油、化学品和其他能源相关行业的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“指标”、“进展”、“承诺”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“预计”、“认为”、“接近”、“寻求”、“预定”、“估计”、“定位”、“追求”、“能够”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“专注”、“有望”、“目标”、“目的”、“策略”、“机会”、“准备好”、“潜力”、“雄心”、“希望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，而且受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，难以预测。因此，实际结果和成果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此等陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、未来事件或其他原因，雪佛龙均没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在较大差异，其中包括：原油和天然气价格以及对公司产品的需求发生变化，以及因市场条件而导致的生产减少；石油输出国组织和其他产油国可能实施的原油生产配额或其他行动；技术进步；公司运营所在国政府政策的变更；公共卫生危机，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；公司全球供应链中断，包括供应链限制和货物及服务成本上升；公司运营所在国经济、监管和政治环境的变化；国内外一般经济、市场和政治状况，包括俄罗斯与乌克兰之间的军事冲突以及全球对该冲突的反应；炼油、营销和化学品利润率的变化；竞争对手或监管机构的行为；勘探支出的时间；原油提升的时机；替代能源或替代产品的竞争力；大型碳捕获和抵消市场的发展；公司供应商、厂商、合作伙伴和股权关联公司的经营业绩和财务状况，特别是在新冠肺炎疫情期间的业绩和状况；公司的合资伙伴无法或未能为其运营和开发活动提供资金；现有和未来的原油和天然气开发项目可能无法实现预期的净产量；计划项目的开发、建设或启动可能发生延误；由于战争、意外事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为，或公司无法控制的其他自然或人为原因，可能导致公司运营受到干扰或中断；根据现行或未来的环境规例及诉讼，采取补救行动或进行评估的潜在责任；在运营、投资或产品方面已经发生的或现行或未来的环境法规和条例，包括限制或减少温室气体排放的国际协定、国家或地区立法和监管措施要求发生的重大变化，以限制或减少温室气体排放量；因未决或未来诉讼而产生的潜在责任；公司未来收购或处置资产或股份，或此类交易延迟或未能根据要求的成交条件完成；资产处置或减值可能产生的收益和损失；政府强制销售、资产剥离、资本重组、税收和税务审计、关税、制裁、财务条款的变化或对公司经营范围的限制；外汇兑美元汇率的波动；高通胀及相关影响；公司流动性和债务市场准入的重大减少；获得执行资本分配策略所需的董事会授权，包括未来的股票回购计划和股息支付；根据规则制定机构颁布的公认会计原则，变更会计规则的影响；公司识别和减轻全球能源行业运营中固有的风险和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度报告第20至25页“风险因素”标题下列出的因素，以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中列出的因素。本新闻稿中未讨论的其他不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。

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