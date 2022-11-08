Intelsat選擇SWISSto12來生產Intelsat 45衛星

維吉尼亞州麥克連--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的綜合衛星與地面網路營運商和領先的機上通訊(IFC)服務提供者Intelsat今天宣布，Intelsat 45衛星(IS-45)將由正在向規模化發展的製造商SWISSto12生產。透過簽下這份訂單，Intelsat成為創新型HummingSat地球同步軌道電信產品的第一個商業客戶。

Intelsat 45計畫於2025年發射，將提供Ku波段固定衛星服務，使Intelsat能夠為媒體和網路用戶端提供高效率的專門服務。

Intelsat空間系統資深副總裁Jean-Luc Froeliger表示：「SWISSto12產品帶來兩項創新，可滿足我們的業務需求。小尺寸優勢填補了我們衛星群策略中的空白，使我們能夠更有針對性地滿足客戶的具體要求。此外，該太空船採用的積層製程正在為未來更快速的衛星建造週期奠定基礎。我們對HummingSat技術充滿信心，並希望推動這家商業通訊衛星領域的新參與者獲得成功。」

HummingSats的體積略微超過一立方公尺，僅為部署在地球同步軌道上的傳統衛星的十分之一。SWISSto12正在與歐洲太空總署(ESA)合作，透過其公私夥伴關係計畫開發該衛星。按照設計，每顆HummingSat都將隨火箭的共用任務發射，共用火箭將攜帶一個或多個大型太空船，並將它們送到地球同步轉移軌道。新系列衛星產品最近通過了由歐洲太空總署專家小組參與評估的系統要求審查。

SWISSto12創辦人兼執行長Emile de Rijk博士表示：「獲得Intelsat的IS-45專案，是SWISSto12發展歷史上的里程碑時刻。我們很榮幸能與Intelsat共同開啟此次旅程，該公司是衛星通訊的基礎架構師。對於一家正在擴大規模的高成長專業公司來說，與領先的電信營運商簽訂如此深度合作的合約堪稱史無前例。新專案為我們的HummingSat產品線奠定了良好的開端，並將書寫衛星通訊產業的新篇章。」

關於Intelsat

作為衛星技術的基礎架構企業，Intelsat在全球經營著值得信賴的衛星電信網路。無論挑戰有多艱巨，我們都能利用自身無與倫比的專長和全球覆蓋範圍來讓民眾、企業和社區保持連接。Intelsat正在利用全球首個混合、多軌道、軟體定義的5G網路建構全球通訊的未來，該網路旨在於客戶最有需要的時間和地點提供簡單、順暢、安全的精準覆蓋。透過Intelsat.com關注全球互聯互通領域的領導者，並和我們一起「共創構想」(Imagine Here)。

關於Swissto12

SWISSto12是一家先進衛星有效載荷和系統的領先製造商，其產品包括HummingSat，這是一種小型但功能強大的地球同步軌道電信衛星。公司的衛星和有效載荷歸功於於獨特的專利3D列印技術和相關的射頻(RF)產品設計，可提供輕量、小巧、高性能，以及富有競爭力的射頻功能。

除了空間產品組合外，公司還深耕於航空業的電信、監視和雷達應用。SWISSto12已在歐洲、美國和以色列成功地進行了商業開發。作為一家發展迅速的瑞士航空航太公司，SWISSto12於2011年從瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)分離，成為一家私人公司，並得到瑞士和歐洲知名投資人的支持。如需詳細瞭解我們，請造訪：www.swissto12.com

敬請透過以下社群媒體關注我們：

Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。