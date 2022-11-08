Intelsat选择SWISSto12来生产Intelsat 45卫星

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的综合卫星与地面网络运营商和领先的机上连接(IFC)服务提供商Intelsat今天宣布，Intelsat 45卫星(IS-45)将由正在向规模化发展的制造商SWISSto12生产。通过签下这份订单，Intelsat成为创新型HummingSat地球同步轨道电信产品的首个商业客户。

Intelsat 45计划于2025年发射，将提供Ku波段固定卫星服务，使Intelsat能够为媒体和网络客户提供高效的专门服务。

Intelsat空间系统高级副总裁Jean-Luc Froeliger表示：“SWISSto12产品带来两项创新，可满足我们的业务需求。小尺寸优势填补了我们卫星群战略中的空白，使我们能够更有针对性地满足客户的具体要求。此外，该航天器采用的增材制造工艺正在为未来更快速的卫星建造周期铺平道路。我们对HummingSat技术充满信心，并希望助推这家商业通信卫星领域的新参与者获得成功。”

HummingSats的体积略微超过一立方米，仅为部署在地球同步轨道上的传统卫星的十分之一。SWISSto12正在与欧洲航天局(ESA)合作，通过其公私伙伴关系计划开发该卫星。按照设计，每颗HummingSat都将随火箭的共享任务发射，共享火箭将携带一个或多个大型航天器，并将它们送到地球同步转移轨道。新系列卫星产品最近通过了由欧洲航天局专家小组参与评估的系统要求审查。

SWISSto12创始人兼首席执行官Emile de Rijk博士表示：“获得Intelsat的IS-45项目，是SWISSto12发展历史上的里程碑时刻。我们很荣幸能与Intelsat共同开启此次旅程，该公司是卫星通信的基础架构师。对于一家正在扩大规模的高增长专业公司来说，与领先的电信运营商签订如此深度合作的合同堪称史无前例。新项目为我们的HummingSat产品线奠定了良好的开端，并将书写卫星通信行业的新篇章。”

关于Intelsat

作为卫星技术的基础架构企业，Intelsat在全球运营着值得信赖的卫星电信网络。无论挑战有多艰巨，我们都能利用自身无与伦比的专长和全球覆盖范围来让民众、企业和社区保持连接。Intelsat正在利用全球首个混合、多轨道、软件定义的5G网络构建全球通信的未来，该网络旨在于客户最有需要的时间和地点提供简单、无缝、安全的精准覆盖。通过Intelsat.com关注全球互联互通领域的领导者，并和我们一道“共创构想”(Imagine Here)。

关于Swissto12

SWISSto12是一家先进卫星有效载荷和系统的领先制造商，其产品包括HummingSat，这是一种小型但功能强大的地球同步轨道电信卫星。公司的卫星和有效载荷得益于独特的专利3D打印技术和相关的射频(RF)产品设计，可提供轻量、紧凑、高性能，以及富有竞争力的射频功能。

除了空间产品组合外，公司还深耕于航空业的电信、监视和雷达应用。SWISSto12已在欧洲、美国和以色列成功地进行了商业开发。作为一家发展迅猛的瑞士航空航天公司，SWISSto12于2011年从瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)分离，成为一家私营公司，并得到瑞士和欧洲知名投资者的支持。如需详细了解我们，请访问：www.swissto12.com

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