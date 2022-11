Intelsat choisit SWISSto12 pour construire Intelsat 45

Made with additive manufactured products, HummingSat complements much larger legacy spacecraft, boosting and expanding capacity where needed (Photo: Business Wire)

Made with additive manufactured products, HummingSat complements much larger legacy spacecraft, boosting and expanding capacity where needed (Photo: Business Wire)

MCLEAN, Virginie.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, l’opérateur du plus grand réseau terrestre et satellitaire intégré au monde et fournisseur de premier plan de connectivité en vol (CEV), a annoncé aujourd’hui que le fabricant scale-up SWISSto12de fabriquera le satellite Intelsat 45 (IS-45). Intelsat devient par cette commande le premier client commercial du produit novateur géostationnaire de télécommunications, HummingSat.

Avec un lancement prévu pour 2025, Intelsat 45 offrira des services fixes par satellite en bande Ku et permettra à Intelsat de fournir des services spécialisés et efficaces aux clients des médias et du réseau.

« Le produit SWISSto12 se targue de deux innovations qui satisfont nos besoins commerciaux », a déclaré Jean-Luc Froeliger, SVP chez Space Systems, Intelsat. « La petite taille vient combler un fossé dans notre stratégie de flotte et nous permet de mieux cibler les exigences d’une clientèle spécifique. En outre, son processus de fabrication additif ouvre désormais la voie aux cycles de construction de satellite plus rapides. Nous avons confiance en la technologie HummingSat et nous souhaitons stimuler la réussite de nouveaux acteurs du secteur des satellites de communication commerciaux. »

Les HummingSats ont juste un volume d’un mètre cube, un dixième de la taille des satellites conventionnels placés en orbite géostationnaire. SWISSto12 développe les satellites en collaboration avec European Space Agency (ESA) à travers son programme de partenariat public-privé. Chaque HummingSat est conçu pour être lancé en mission de covoiturage sur une fusée qui transporte un ou plusieurs engins spatiaux à l’orbite de transfert GEO. La nouvelle gamme de satellites a passé sa revue d’exigences, qui a été réalisée par un panel d’experts de l’ESA.

Dr. Emile de Rijk, fondateur et PDG de SWISSto12 a affirmé : « La commande du programme IS-45 par Intelsat est un moment unique pour SWISSto12. Nous sommes ravis de suivre Intelsat sur ce chemin, car ils sont les architectes fondateurs des communications par satellite. C’est un fait sans précédent qu’une société spécialiste scale-up en croissance accélérée obtienne un contrat d’un tel volume auprès d’un opérateur de télécommunications de premier plan. Par cette commande, le lancement de notre gamme de produits HummingSat ouvrira un nouveau chapitre dans l’industrie de communications satellite. »

À propos d'Intelsat

En tant qu'architecte fondateur de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous mettons en œuvre notre expertise incomparable et notre envergure mondiale pour connecter les individus, les entreprises et les communautés, quelle que soit la difficulté du défi à relever. Intelsat construit l'avenir des communications mondiales grâce au premier réseau 5G hybride, multiorbite et défini par logiciel au monde, conçu pour une couverture simple, homogène et sécurisée, précisément au moment et là où nos clients en ont le plus besoin. Suivez le leader de la connectivité mondiale et « Imaginez ici » avec nous en surfant sur Intelsat.com.

À propos de Swissto12

SWISSto12 est un fabricant de premier plan des systèmes et flottes de satellite avancés, y compris le HummingSat : un petit mais puissant satellite géostationnaire de télécommunications. Les satellites et flottes de la société bénéficient de technologies d’impression 3D uniques et brevetées, et des designs de produits Radio Frequency (RF) associés, qui procurent une fonctionnalité RF légère, compacte, hautement performante et compétitive.

Mis à part son portefeuille spatial, la société est également active dans les télécommunications, la surveillance et les applications radar pour l’industrie aéronautique. SWISSto12 connaît un véritable succès commercial en Europe, aux États-Unis et en Israël ; elle est la plus grande société aérospatiale suisse en croissance rapide. Depuis 2011, SWISSto12 est le spin-off de la Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL), elle est détenue et financée par de grands investisseurs suisses et européens. Pour en savoir plus sur la société, veuillez consulter le site : www.swissto12.com

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.