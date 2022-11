Microvast e Kalmar, fornitore di soluzioni di movimentazione merci, prolungano il partenariato a tutto il 2026

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), innovatore tecnologico che progetta, sviluppa e produce soluzioni di batterie agli ioni di litio, oggi annuncia il prolungamento dell'accordo di fornitura e acquisto con Kalmar.

Kalmar, del gruppo Cargotec, offre un'ampia gamma di soluzioni e servizi per la movimentazione merci per porti, terminal, centri di distribuzione e industria pesante a livello globale. Kalmar è leader di settore nell'automazione dei terminal e nella movimentazione dei container ad alta efficienza energetica: nel mondo, una movimentazione container su quattro mondo è gestita da una soluzione targata Kalmar.

L'accordo di fornitura e acquisto tra Kalmar e Microvast è stato prolungato a tutto il 2026. "Il 2021 ha rappresentato una pietra miliare per Kalmar, con l'intero portafoglio disponibile in versioni ad alimentazione elettrica. Alla data attuale, le tecnologie delle batterie di Microvast, nostro partner strategico, sono state integrate con successo in quattro delle nostre piattaforme. Consideriamo prezioso questo partenariato strategico che ci offre un margine competitivo nelle performance e supporta la nostra posizione dominante nel settore. Anche la presenza produttiva in Europa di Microvast e la sua forte attenzione alla sostenibilità sono in linea con gli obiettivi aziendali storici che ci siamo prefissati", è il commento di Alf-Gunnar Karlgren, vicepresidente delle attività Counter Balanced presso Kalmar.

"Siamo orgogliosi di supportare Kalmar nel percorso verso l'elettrificazione. Con i nuovi pacchi di batterie Gen 4 MV-B e MV-C, che generano circa il 20% in più di energia e potenza rispetto alla versione Gen 3, siamo ben posizionati per continuare a fornire performance migliorate e un TCO più elevato nelle future serie di prodotti di Kalmar. Con la nostra roadmap tecnologica e l'approfondita comprensione delle attività di Kalmar, siamo pronti per tanti altri anni di cooperazione", ha affermato Sascha Kelterborn, presidente e CRO di Microvast Holdings, Inc. I pacchi MV-B e MV-C Gen 4 sono alimentati dalle nuove celle MpCO-48Ah (ad alta potenza) e HpCO-53.5Ah (ad alta energia) di Microvast. Microvast è stato il primo produttore di batterie a seguire il programma di TÜV Süd per la valutazione della sostenibilità.

Informazioni su Microvast

Fondata nel 2006 a Houston, Texas, come società orientata alla ricerca e tecnologia, Microvast si è evoluta sino ad affermarsi come leader globale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di batterie per applicazioni mobili e fisse. Microvast offre un ampio portafoglio di soluzioni di batterie agli ioni di litio a ricarica rapida, con composizioni chimiche, caratteristiche di performance e prezzi diversificati, per rispondere alle svariate esigenze della base clienti. Microvast è rinomata per la sua avanzata tecnologia delle celle per batterie e per le capacità di integrazione verticale che vanno dalla chimica degli elementi di base delle batterie (catodo, anodo, elettrolita e separatore) alle celle, moduli e pacchi batteria.

Dalla messa in funzione dei suoi primi sistemi di batterie all'interno di autobus elettrici più di dieci anni fa, Microvast ha ampliato la propria attività per rispondere alle esigenze di un ampio ventaglio di veicoli commerciali, di trasporto di passeggeri e speciali, tra cui veicoli e attrezzature per l'industria mineraria, la movimentazione di materiali ed elettrici, nonché per applicazioni di accumulo di energia a livello di rete.

