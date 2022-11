Microvast en Kalmar, leverancier van afhandelingsoplossingen, verlengen samenwerkingsverband tot eind 2026

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), een technologie-innovator die lithium-ionbatterij-oplossingen ontwerpt, ontwikkelt en produceert, heeft vandaag de verlenging bekendgemaakt de leverings- en aankoopovereenkomst met Kalmar.

Kalmar, onderdeel van Cargotec, biedt een breed scala aan oplossingen en diensten voor vrachtafhandeling aan havens, terminals, distributiecentra en de zware industrie, verspreid over de hele wereld. Kalmar is marktleider op het gebied van terminalautomatisering en energiezuinige containerverwerking. Een op de vier containerbewegingen over de hele wereld wordt afgehandeld door een oplossing van Kalmar.

Kalmar en Microvast hebben hun leverings- en koopovereenkomst verlengd tot 2026. “2021 markeerde een aanzienlijke mijlpaal voor Kalmar, aangezien het volledige portfolio beschikbaar werd in elektrisch aangedreven versies. Als onze strategische batterijpartner zijn de batterijtechnologieën van Microvast tot dusver met succes geïntegreerd in vier van onze platforms. We hechten veel waarde aan deze strategische relatie, die ons een voorsprong geeft qua prestaties en onze positie als leider binnen onze branche versterkt. Daarnaast sluiten de Europese productievoetafdruk en de sterke focus op duurzaamheid van Microvast goed aan bij de bedrijfsdoelstellingen die wij al van oudsher nastreven,” aldus Alf-Gunnar Karlgren, VP van Counter Balanced bij Kalmar.

“Wij zijn er trots op Kalmar te ondersteunen bij hun elektrificatietraject. Met onze nieuwe Gen 4 MV-B- en MV-C-packs, die ongeveer 20% meer energie en vermogen bieden dan de Gen 3-packs, bevinden we ons in een positie om betere prestaties en gunstigere totale eigendomskosten te blijven leveren in de toekomstige productlijn van Kalmar. Met ons technologische ontwikkeltraject en de diepgaande kennis van de activiteiten van Kalmar, kijken we uit naar nog vele jaren van nauwe samenwerking,” aldus Sascha Kelterborn, President en CRO van Microvast Holdings, Inc. De MV-B en MV-C Gen 4-packs zijn gebaseerd op de nieuwe MpCO-48Ah (high power) en HpCO-53.5Ah (high energy) cellen van Microvast. Microvast was het eerste batterijbedrijf dat het duurzaamheidsevaluatieprogramma van TÜV Süd uitvoerde.

Over Microvast

Opgericht in Houston, Texas in 2006 als een onderzoek- en technologiegedreven bedrijf, heeft Microvast zich ontwikkeld tot een wereldwijde leider in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van accuoplossingen voor mobiele en stationaire toepassingen. Microvast biedt een breed portfolio van snellaadbare lithium-ion-accuoplossingen, met verschillende chemische stoffen, prestatiekenmerken en prijspunten gericht op de uiteenlopende eisen van zijn klantenbestand. Microvast staat bekend om zijn geavanceerde celtechnologie en zijn verticale-integratiemogelijkheden die zich uitstrekken van de chemie van kernaccu’s (kathode, anode, elektrolyt en separator) tot modules en pakketten.

Sinds Microvast ruim tien jaar geleden zijn eerste accusystemen in elektrische bussen in gebruik nam, heeft het zijn activiteiten uitgebreid naar een breed scala van commerciële, personen- en speciale voertuigen, waaronder mijnbouw, materiaalverwerking en elektrische voertuigen en -apparatuur, evenals grid-toepassingen voor energieopslag.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.microvast.com of kunt u ons volgen op LinkedIn of Twitter (@microvast).

Waarschuwing betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

