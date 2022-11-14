默克、Synergis和IPS就简化合规和验证的工程文件管理发表演讲

宾夕法尼亚州夸克敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--工程文件管理和工作流程解决方案的全球领导者Synergis Software今天宣布，公司将与默克公司（在美国和加拿大以外称为默沙东）和工程、采购、施工管理和验证(EPCMV)领域公认的领导者IPS-Integrated Project Services（以下简称“IPS”）的领导人参加一个现场协作小组，介绍默沙东如何利用Synergis Adept平台简化其全球设施的合规和验证。

与会者将了解工程文件管理如何在一个安全的协作环境中对GxP文件和CAD图纸进行集中访问和控制，而从而改善质量流程，并简化面向美国食品药品管理局(FDA)美国联邦法规第21章第11款和欧洲药品管理局(EMA)第4章和附录11的合规和系统验证。

立即注册参加这次由Pharmaceutical-Technology.com主办的50分钟网络研讨会。研讨会将于美国东部时间2022年11月9日（周三）早上8:00和下午2:00举行。读者可以在此处观看重播。

三位小组成员包括：

Raymond Kastle，默沙东供应链副总监

John Niziolek，IPS计算机系统验证和数据完整性副主任

Scott Lamond，Synergis Software营销副总裁

报告将讨论生命科学组织在受监管行业中面临的首要文件管理问题，重点是默沙东的具体背景、挑战和方法。

Kastle先生还将分享默沙东在实施和用户采用方面的最佳实践和经验教训。Lamond先生和Niziolek先生将分享他们公司在为默沙东的文档管理实施和验证提供支持方面所发挥的作用。

关键学习目标：

减少合规和验证的成本和工作

通过简化审计减少不合规风险

消除代价高昂的错误和安全问题

简化合作，加快项目进度

Synergis Software营销副总裁Scott Lamond表示：“ 为了简化与FDA 21-CFR Part 11相关的合规性，提高数据的完整性、可追溯性、审计跟踪和记录保留，默沙东向Synergis Adept寻求帮助。Adept为文件访问、工作流程和控制提供了一个集中的平台，使工程、维护、运营和施工团队协调一致。它赋能生命科学公司推动标准发展，减少安全和合规问题的风险。”

Synergis和IPS共同为生命科学和生物技术公司带来了工程文件管理软件的最佳解决方案和专长与资源来保障合规和验证。

IPS计算机系统验证和数据完整性副主任John Niziolek表示：“ IPS对Adept平台和Synergis的实施过程有着深入的了解。我们的合作关系为每个客户提供了合规的、一致的实施经验，并确保他们受益于帮助他们解决监管合规问题的行业领先的技术。”

许多顶级生命科学/生物技术公司均使用Synergis Adept，包括强生、赛默飞世尔科技公司、拜耳、安捷伦、安斯泰来、生物梅里埃、Elanco等多家公司。

关于Synergis Software

Synergis Technologies, LLC旗下的Synergis Software是全球文档管理和工作流程解决方案的领导者，也是Synergis Adept软件的创造者。Adept套件为几十个行业的13万多名用户提供服务，包括能源和公用事业、生命科学、制造、工程和建筑以及采矿。Synergis的旗舰产品Adept在安全、协作的环境中提供对设计和业务文档的快速、集中访问。Adept Integrator使企业应用更容易连接，从而使数据和业务流程在整个IT基础设施中无缝流动。

Synergis Software被分析公司Frost & Sullivan评为全球工程信息管理市场的客户服务领导者，并在Helpdesk International的评选中位列全球前五。Adept在软件评论网站G2上有30多项顶级排名，包括最快实施、最高用户采用率，以及最佳支持。Synergis成立于1985年，总部位于宾夕法尼亚州巴克斯县，是一家私人所有公司。

关于默克

在默克（在美国和加拿大以外被称为默沙东），我们团结在目标周围：我们利用领先的科学力量来拯救和改善全世界的生命。130多年来，我们通过开发重要的药物和疫苗为人类带来了希望。我们渴望成为世界上首屈一指的研究密集型生物制药公司——如今，我们站在研究的最前沿，提供创新的健康解决方案，推动人类和动物疾病的预防和治疗。我们培养了一支多元化和包容性的全球员工队伍，每天以负责任的方式运营，为所有的人和社区创造安全、可持续和健康的未来。如需了解更多信息，请访问www.merck.com，并在Twitter、Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn上关注我们。

关于IPS

IPS是为生物技术和制药行业开发创新业务解决方案的全球领导者。IPS凭借运营专长和行业领先的知识、技能和热情，提供咨询、建筑、工程、施工管理和合规服务，支持世界各地客户创造和制造影响生命的产品。IPS总部位于美国宾夕法尼亚州蓝贝尔市，在美洲、欧洲、亚太区、东南亚、澳大利亚和中东17个国家的46个办事处拥有3000多名专家。如需了解更多信息，请访问www.ipsdb.com。

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