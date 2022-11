Merck, Synergis et IPS présentent la gestion des documents d'ingénierie pour simplifier les processus de conformité et de validation

QUAKERTOWN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Synergis Software, leader mondial des solutions en matière de gestion de documents d'ingénierie et de flux de travail, a annoncé aujourd'hui sa participation à une table ronde collaborative en live avec des dirigeants de Merck, leader reconnu dans le domaine de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la gestion de la construction et de la validation (EPCMV), connu sous le nom-d'IPS-Integrated Project Services, LLC (ci-après IPS) et sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, afin de présenter l'une des nombreuses façons dont MSD exploite la plateforme Synergis Adept pour simplifier la conformité et la validation sur tous ses sites dans le monde.

Les participants apprendront comment la gestion des documents d'ingénierie permet de centraliser l'accès et le contrôle des documents GxP et des dessins CAO dans un environnement sécurisé et collaboratif afin d'améliorer les processus qualité et de simplifier la conformité et la validation des systèmes pour la norme 21-CFR Part 11 de la FDA et le volume 4, annexe 11 de l'EMA.

Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinaire en live de 50 minutes, organisé par Pharmaceutical-Technology.com, qui aura lieu le mercredi 9 novembre 2022, à 8h00 ET et à 14h00 ET. Vous pouvez accéder au replay ici.

Les trois panélistes sont les suivants :

Raymond Kastle, directeur associé de la chaîne d'approvisionnement chez MSD

John Niziolek, directeur associé, validation des systèmes informatiques et intégrité des données chez IPS

Scott Lamond, vice-président du marketing chez Synergis Software

La présentation abordera les principaux problèmes de gestion des documents auxquels sont confrontées les organisations des sciences de la vie dans un secteur réglementé, avec un intérêt particulier sur le contexte, les défis et l'approche spécifiques de MSD.

M. Kastle partagera également les meilleures pratiques de MSD et les leçons apprises concernant l'implémentation et l'adoption par les utilisateurs. MM. Lamond et Niziolek parleront du rôle joué par leurs entreprises dans le soutien à l'implémentation et à la validation de la gestion des documents de MSD.

Objectifs clés d'apprentissage :

Réduire les coûts et les efforts en matière de conformité et de validation

Réduire le risque de non-conformité grâce à des audits simplifiés

Éliminer les erreurs coûteuses et les problèmes de sécurité

Simplifier la collaboration et accélérer les projets

« Dans sa quête d'une conformité simplifiée à la norme 21-CFR Part 11 de la FDA et d'une amélioration de l'intégrité des données, de la traçabilité, d'une piste d'audit et d'une conservation des enregistrements, MSD s'est tourné vers Synergis Adept » , déclare Scott Lamond, vice-président du marketing chez Synergis Software. « Adept fournit une plateforme centralisée pour accéder aux documents, pour le flux de travail et le contrôle harmonisant les équipes d'ingénierie, de maintenance, d'exploitation et de construction. Elle permet aux entreprises du secteur des sciences de la vie d'imposer des normes et de réduire le risque de problèmes de sécurité et de conformité ».

Ensemble, Synergis et IPS offrent aux entreprises du secteur des sciences de la vie et des biotechnologies la meilleure solution logicielle possible en matière de gestion des documents d'ingénierie, associée à l'expertise et aux ressources nécessaires pour assurer la conformité et la validation.

« IPS a développé une compréhension approfondie de la plateforme d'Adept et du processus d'implémentation de Synergis », déclare John Niziolek, directeur associé de la validation des systèmes informatiques et de l'intégrité des données chez IPS. « Notre partenariat permet à chaque client de vivre une implémentation conforme et uniforme et de bénéficier d'une technologie de pointe répondant à ses préoccupations en matière de conformité réglementaire ».

Synergis Adept est utilisé par de nombreuses entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie et des biotechnologies, notamment Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific, Bayer, Agilent, Astellas, bioMérieux, Elanco etc.

À propos de Synergis Software

Synergis Software, une division de Synergis Technologies, LLC, est un leader mondial en matière de solutions de gestion de documents et de flux de travail et a créé le logiciel Synergis Adept. La suite Adept est utilisée par plus de 130 000 utilisateurs dans des dizaines de secteurs, notamment l'énergie et les services publics, les sciences de la vie, la fabrication, l'ingénierie et la construction, et l'exploitation minière. Le produit phare de Synergis, Adept, offre un accès rapide et centralisé aux documents de conception et aux documents commerciaux dans un environnement sécurisé et collaboratif. Adept Integrator facilite la connexion des applications d'entreprise afin que les données et les processus commerciaux circulent de manière transparente dans l'ensemble de l'infrastructure informatique.

Synergis Software a été nommé leader du service client sur le marché mondial de la gestion des informations techniques par le cabinet d'analystes Frost & Sullivan et Helpdesk International classe l'entreprise dans le Top 5 mondial. Adept a obtenu plus de 30 fois la première place sur le site d'évaluation des logiciels G2, notamment pour la mise en œuvre la plus rapide, le plus fort taux d'adoption par les utilisateurs et le meilleur support. Fondée en 1985, Synergis est une entreprise privée dont le siège social se trouve à Bucks County, en Pennsylvanie.

À propos de Merck

Chez Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, nous sommes tous unis autour de notre objectif : utiliser la puissance de la science de pointe pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Depuis plus de 130 ans, nous apportons de l'espoir à l'humanité grâce au développement de médicaments et de vaccins importants. Nous aspirons à devenir la première entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la recherche au monde - et aujourd'hui, nous sommes à la pointe de la recherche pour offrir des solutions de santé innovantes qui font progresser la prévention et le traitement des maladies chez les êtres humains et les animaux. Nous encourageons une main-d'œuvre mondiale diversifiée et inclusive et agissons chaque jour de manière responsable afin de permettre un avenir sûr, durable et sain pour toutes les personnes et les collectivités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.merck.com et rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

À propos d'IPS

IPS est un leader mondial en matière de développement de solutions commerciales innovantes pour les industries biotechnologiques et pharmaceutiques. Grâce à son savoir-faire opérationnel, ses connaissances, ses compétences et sa passion à la pointe de l'industrie, IPS fournit des services de conseil, d'architecture, d'ingénierie, de gestion de la construction et de conformité qui permettent aux clients de créer et de fabriquer des produits ayant un impact sur la vie dans le monde entier. Basée à Blue Bell, aux États-Unis dans l'état de Pennsylvanie, IPS compte plus de 3 000 professionnels dans 46 bureaux répartis dans 17 pays en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique, en Asie du Sud-Est, en Australie et au Moyen-Orient. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ipsdb.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.